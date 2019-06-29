“ظهور نتيجة” الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الثانوي الفني “رابط نتيجة” الدبلومات 2019 بجميع المحافظات

ظهور “نتيجة الدبلومات الفنية” للقسم التجاري والزراعي والصناعي والفندقي يتم أعلانها عبر رابط موقع الوزارة الذي أعلن عنه الوزير، وسيتم ألاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو الاسم لجميع الطلاب وسوف يحدد بها درجاته والمجموع الكلى له بالإضافة انه سوف يتم توفير النتيجة في المدارس الثانوي التابعة لكل طالب بعد اعتمادها مباشره من الوزير، وسنوضح للجميع رابط ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام الفنية.

الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019 بجميع المحافظات.

يتم ألاستعلام عن “ نتيجة الدبلومات الفنية رابط بوابة الثانوي الفني.

رابط بوابة الثانوي الفني. نقوم بالضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم ليتم ظهور النتيجة بالدرجات، ومن يواجه مشكله في تحميل الصفحة يترك رقم الجلوس في تعليق وسنبحث له عن النتيجة.

نتيجة الدبلومات على موقع الوزارة برقم الجلوس 2019

صرح وزير التربية والتعليم أن جميع الطلاب يستطيعوا أيضا الحصول على “نتيجة الدبلوم” من المدرسة التابع لها دون أي مقابل مادي أو رسوم بعد إرسالها إلي المديريات والمدارس، وقد طمأن الوزير الجميع ولا داعي للقلق تجاه ظهور النتيجة، وكانت امتحانات الدبلومات الفنية بدأت يوم 18 مايو الماضي وانتهت 1 يونيو الجاري وقد انتهت أعمال التصحيح والمراجعة لجميع الطلاب، وكانت الامتحانات شهدت حوالي 88 واقعة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات بجميع المحافظات مع 15 حالة تأخر عن موعد الامتحان و25 واقعة تصوير الامتحان عبر الهاتف وتم التعامل مع جميع الحالات.

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