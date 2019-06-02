ظهرت الأن .... نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة البحيرة الترم الثاني للعام 2018 – 2019، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجاءت نسبة النجاح في المحافظة بنسبة 69.89%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني عدد 90861 طالباً وطالبة، وقد حضر منهم عدد 89517 طالب وطالبة، وأجتاز الأمتحانات ونجح عدد 62559 طالباً وطالبة، بينما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم “محمد سعد” أن إدارة بندر دمنهور حصلت علي المرتبة الأولي بنسبة نجاح 86.87%، يليها بندر كفر الدوار بنسبة بلغت 74.68%، بينما إدارة كوم حمادة في المرتبه الثالثة بنسبة نجاح 64.48%، وإدارة الدلنجات في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح 64.81%، فيما جاءت إدارة إيتاي البارود في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح 81.29%، وكانت من أوائل إدارة إيتاي البارود الطالبة “هاجر إبراهيم عبد الله سليمان” بحصولها علي المركز الأول بمدرسة جنبواي عين غرب بنسبة 99.82%، وحصل علي المركز الأول في إدارة بندر دمنهور الطالبة “أسماء محمد العريان” بحصولها علي المرتبة الاولي بمدرسة لغات البحيرة بنسبة 99.64%، بينما اعتمد اللواء نتيجة إتمام نتيجة امتحان مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني بنسبة نجاح 86.62%، ويمكن لطلاب محافظة البحيرة الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2019 من خلال الخدمة التي تقدمها كلمة دوت أورج لطلاب الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر.

الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

يمكن الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية من خلال موقع كلمة بالأسم ورقم الجلوس وأسم المدرسة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني

لا تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة نجاح أو رسوب، وإنما يتم إحتساب درجات الفصل الدراسي الأول المكونة من 140 درجة مع درجات الفصل الدراسي الثاني والمكونة أيضاً من 140 درجة، فيكون المجموع من 280، ويتم علي أساسه مسأله النجاح والرسوب، بينما لا يتم إحتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الوطنية من درجات الشهادة الاعدادية، وتعتبر درجاتهم درجات نجاح أو رسوب فقط.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الأول كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الأول من 30 درجة.

مادة الدراسات في الترم الاول من 20 درجة.

مادة العلوم في الترم الاول من 20 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الأول من 30 درجة.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الثاني كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الثاني من 80 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني من 60 درجة.

مادة الدراسات في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الثاني من 60 درجة.