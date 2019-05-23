ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية ونسبة نجاح 84.2%..استعلم برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019، حيث اعتمد محافظ مدينة الإسكندرية اليوم الدكتور عبد العزيز قنصوه بنسبة نجاح بلغت 84.2% من بين إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 والذين بلغوا 80303 طالب وطالبة، نجح من بينهم عدد 67646 طالب وطالبة، فيما أشار السيد المحافظ أن ععد البنين الناجحين نسبتهم 81.8% أما البنات بلغت النسبة 86.8%، كما أشار ان عدد الطلاب الأوائل بلغ عددهم 32 طالب وطالبة من بينهم عدد 8 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2019 الترم الثاني

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2019، وها ظهرت أيضاً نتيجة الصف الثالث الاعدادية محافظة الجيزة، يمكنكم الحصول على نتيجة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة وبقية محافظات مصر من هنا

على أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظات تباعاً محافظة تلو الأخرى وسوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي فور اعتماد كل محافظة، نتمنى لكل ابناؤنا الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق دائما.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الإسكندرية عبر رابط ⇐ مديرية التربية والتعليم

أما عن نتائج الامتحانات والصفوف الأخرى سوف نتابع معكم لحظة أي تطورات وإعلان النتائج، وعن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بقية المحافظات يمكنكم معرفة النتيجة فور ظهورها من خلال الروابط المباشرة وهي على النحو التالي:

نتيجة محافظة الجيزة ظهرت

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء