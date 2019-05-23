اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 81.27% | رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، حيث اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد اليوم نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.2%، منهم نتيجة الصف الثالث الاعدادي المهني 86.5%، بينما جاءت نتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100%، فيما نتائج الاعدادية لضعاف السمع بنسبة نجاح 98.5%، حيث صرح السيد المحافظ أن نسب النجاح في المحافظة هذا العام مرتفعة عن العام الماضي بنسبة كبيرة، فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل 193 طالب وطالبة من بين عدد الطلاب الإجمالي الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 والذين تقدموا للامتحان بلغوا 146437، حضر منهم 143023 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

أما عن بقية المحافظات فسوف تظهر تباعاً تابعوا معنا، وننشر لكم روابط بقية المحافظات يمكنكم معرفة النتيجة فور اعتمادها عبر روابط مديريات التعليم التالية:-

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء