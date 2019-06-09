عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 تتوجه إليها الآن أنظار آلاف الطلاب في الصف الثالث الإعدادي الأزهري في أنحاء الجمهورية، التي من المتوقع أن يتم اعتمادها من قبل شيخ الازهر الإمام الدكتور أحمد الطيب وإعلان ظهورها ورفع النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، لتكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس، وكانت مصادر في الأزهر الشريف أكدت في وقت سابق أن إعلان النتيجة سوف يكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فالساعات القليلة القادمة تحمل أخبارًا سارة للطلاب المجدّين وربما تكون مخيبة للآمال للبعض.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

موعد ظهور نتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الثاني 2019

بعد إعلان نتيجة اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في الخارج، نهاية الشهر الماضي، وكانت قد بلغت نسبة النجاح فيها 96% للإعدادية، و96.5% للابتدائية، ومن المرجح حسب تصريحات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية في غضون أيام قليلة قادمة وغالبًا تكون قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

فور الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 يمكن الاستعلام ومعرفة النتيجة برقم الجلوس عبر أحد الرابطين التاليين :