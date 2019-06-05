موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

يترقب الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ يوم الخميس الموافق 21 من شهر مايو الماضي، حيث من المقرر اعتماد النتيجة بعد عيد الفطر المبارك، جاءت الامتحانات متوسطة الصعوبة، كما لم يشتكي أي من الطلاب من صعوبة الامتحانات.
الجدير بالذكر اعتمد شيخ الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الدور الأول 2019 الفصل الدراسي الثاني ” أبناءنا في الخارج “، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 96.5 %، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 96 %، كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة ” أبناءنا في الخارج ” للعام الدراسي 2018 – 2019 م من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
الشهادة الإعدادية الأزهرية
يعتبر التعليم الإعدادي هي المرحلة المتوسطة في مراحل التعليم الأساسي، حيث ينتقل الطلاب بعد ذلك للتعليم الثانوي أو التعليم الفني، بعد نجاح طلاب الشهادة الإعدادية يقدمون الطلاب أوراقهم بمعاهد التعليم الثانوي للالتحاق بالثانوية العامة، كما نتمنى النجاح ودوام التوفيق لجميع طلاب الإعدادية الأزهرية.
نتيجة الإعدادية الأزهرية
ينتظر الطلاب نتيجة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018 – 2019 م الفصل الدراسي الثاني، حيث من المقرر ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية من خلال رقم الجلوس الخاص بك، ومن ثم الضغط علي زر البحث، وستظهر النتيجة لك في الحال، كما يمكنك متابعة النتائج من خلال الرابط التالي.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
يمكنك لجميع طلاب المرحلة الإعدادية معرفة النتيجة فور اعتمادها من خلال متابعتنا علي هذا المقال والتعليق برقم الجلوس والمحافظة التابع لها، وسيتم نشر جميع النتائج فور اعتمادها.
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