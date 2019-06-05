موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

يترقب الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ يوم الخميس الموافق 21 من شهر مايو الماضي، حيث من المقرر اعتماد النتيجة بعد عيد الفطر المبارك، جاءت الامتحانات متوسطة الصعوبة، كما لم يشتكي أي من الطلاب من صعوبة الامتحانات.

الجدير بالذكر اعتمد شيخ الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الدور الأول 2019 الفصل الدراسي الثاني ” أبناءنا في الخارج “، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 96.5 %، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 96 %، كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة ” أبناءنا في الخارج ” للعام الدراسي 2018 – 2019 م من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.