“Updated” موعد نتيجة الدبلومات الفنية لجميع المحافظات (صناعة – زراعة – تجارة – تمريض) تابع اخبار تنسيق الدبلومات 2019

نتابع معكم أهم التفاصيل حول موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات والإدارات التعلييمية المصرية وكيفية الحصول علي النتائج عبر الروابط المباشرة لمواقع بوابة التعليم الفني المصرية وأيضا بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية، وقد انتهت جميع لجان التصحيح بكافة المحافظات من أعمال التصحيح والمراجعة ويجري حاليا رصد درجات الطلاب لتحديد نسبة نجاح الدبلومات الفنية وإعلان اسماء الأوائل رسميا عقب اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، تابع المقالة لمعرفة المزيد حول نتيجة شهادة الدبلومات وأيضا التظلمات وتنسيق الدبلومات 2019 وكيفية تقديم الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

متابعة نتائج الدبلومات الفنيه

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب النتيجة لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب النتيجة لم تظهر

بوابة التعليم الفني للنتائج

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الشعب والمحافظات الدور الأول والثاني عبر الرابط المباشر بوابة التعليم الفني، ويتم تنشيط الرابط فور ظهور النتيجة، تابعوا هذه المقالة لمعرفة كل جديد وحصري حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وأيضا الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.

تظلمات الدبلومات الفنية

لم تقم وزارة التربية والتعليم بتحديد أي وسيلة إلكترونية لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية، حيث يجب علي الطالب التوجه للإدارة التعليمية ودفع 100 جنيه لكل مادة يتم التظلم عليها، ثم يتم تسليم الأوراق المطلوبة للتظلمات مع ايصال الدفع ويتم إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية، وإذا حصل الطالب علي اي درجات يسترد المبلغ المدفوع، والجدير بالذكر أن باب التظلمات في نتائج الدبلوات يفتح بعد إعلان النتيجة رسميا بيومين.

القاهرة لم تظهر حتي الآن مرسي مطروح لم تظهر حتي الآن الجيزة لم تظهر حتي الآن البحر الاحمر لم تظهر حتي الآن الاسكندرية لم تظهر حتي الآن البحيرة لم تظهر حتي الآن الشرقية لم تظهر حتي الآن اسوان لم تظهر حتي الآن الغربية لم تظهر حتي الآن سوهاج لم تظهر حتي الآن الفيوم لم تظهر حتي الآن قنا لم تظهر حتي الآن المنوفية لم تظهر حتي الآن ايسوط لم تظهر حتي الآن الدقهلية لم تظهر حتي الآن دمياط لم تظهر حتي الآن القليوبية لم تظهر حتي الآن السويس لم تظهر حتي الآن الاسماعيلية لم تظهر حتي الآن بورسعيد لم تظهر حتي الآن

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات بدء تلقي تظلمات نتائج الثانوية الفنية إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019 حتي الآن لكن سيتم الإعلان عن اسماء الأوائل خلال الايام القليلة القادمة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة اسماء الاوائل فور الإعلان عنهم من وزير التربية والتعليم الفني.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في مصر للمرحلة الأولي بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة الدور الأول، حيث يتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد حسب نسبة النجاح والإقبال، وكلما زادت درجات الطلاب وإقبالهم علي كليات محددة زادت نسبة التنسيق

متابعة تنسيق الدبلومات 2019

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية الفنية “تنسيق الجامعات 2018”