نتيجة الدبلومات الفنية 2019| نتيجة دبلوم صنايع وتجارة وزراعة وتمريض وفنادق عبر بوابة التعليم الفني emis.gov.eg

تتابعون في هذه المقالة تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول في كافة المحافظات والشعب، وذلك عبر الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج شهادات الدبلومات الفنية 2019 وسنوافيكم برابط نتيجة دبلوم صنايع دبلوم تجارة 2019 ولا ننسي دبلوم زراعة وتمريض وفنادق في هذه المقالة، وقد انتهى كل الطلاب من آداء امتحاناتهم مطلع يونيو الجاري، وصاروا يبحثون عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات، حيث أن النتيجة يتم إعلانها رسميا علي موقع بوابة التعليم الفني emis.gov.eg للنتائج قريبا، ويتم الإعلان عن نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم، وذلك لجميع الشعب نظام 3 سنوات و5 سنوات، والآن نتابع معكم المزيد حول موعد نتيجة الثانوية الفنية 2019 عبر بوابة الثانوي الفني بالاسم ورقم الجلوس، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

يمكنكم عبر موقع بوابة الثانوي الفني emis.gov.eg الاستعلام عن نتائج الدبلومات القاهرة، الجيزة، الاستكندرية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، الغربية، الدقهلية، قنا، دمياط، اسيوط، سوهاج، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، العريش، سيناء، البحر الاحمر، البحيرة، المحلة الكبري وجميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

انتهت امتحانات الترم الثاني لجميع سنوات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو 2019، وقد شهدت امتحانات الدبلومات الفنية العديد من التجاوزات من الطلاب في كافة الشعب، وقد أكدت تقارير لجنة النظام والمراقبة في المدارس الثانوية الفنية أنه قد كان هناك 70 حالة غش داخل اللجان و20 حالة غش إلكتروني، كما كان هناك حالات انتحال شخصية كثيرة في مختلف المحافظات.

نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية

تظهر نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية صنايع، تجارة، زراعة، تمريض، فنادق فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في جميع الكنترولات بكل المحافظات، ثم تبدأ عملية المراجعة والرصد واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها علي بوابة التعليم الفني emis.gov.eg.

بوابة التعليم الفني emis.gov.eg.

يتم الاستعلام عن النتائج التالية عبر بوابة التعليم الفني emis.gov.eg.

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات

نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات

نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات

نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات

بدأت امتحانات دبلوم فني صناعي الدور الأول يوم 18 مايو 2019 وانتهت يوم 30 مايو 2019 لمدة أسبوعين، وقد سبقت الامتحانات العملية النظرية، والتي انطلقت يوم 11 مايو، وستظهر نتيجة دبلوم صناعة 2019 فور الانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلان نتيجة دبلوم صنايع 2019 الدور الأول.

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نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات

بدأت امتحانات دبلوم فني تجاري 2019 الدور الأول يوم 18 مايو 2019 بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وقد انتهت الامتحانات قرابة إجازة عيد الفطر المبارك، وستظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها تمهيدا لإعلان نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات برقم الجلوس رسميا.

نتيجة دبلوم فندقي 2019

يتم الإعلان رسميا في جميع المحافظات عن نتيجة دبلوم فندقي فور الانتهاء من اعمال الكنترول، حيث يتم تصحيح الاوراق ورصد الدرجات وتحديد نسب النجاح، ويتم إعلان نتيجة دبلوم فنادق في نفس وقت إعلان باقي نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الرسمية للتعليم الثانوي الفني، وسيتم تفعيل الرابط للاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 فور ظهورها بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات.

ونتابع معكم المزيد حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع التخصصات والشعب، وسنوافيكم بالنتيجة فور الإعلان عنها.