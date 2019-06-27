موقع بطاقة نتيجة الطالب الصف الأول الثانوي 2019 بالألوان ظهور البطاقة التعريفية للنتائج

موعد فتح موقع بطاقة نتيجة الطالب الصف الأول الثانوي 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تفعيل رابط نتيجة أولى ثانوي بالألوان من خلال البطاقة التعريفية التي نوه عنها وزي التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين الماضي، للإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي العام للثانوية التراكمية النظام الجديد باستخدام “التابلت”، ونتائج الامتحانات الورقية للطلاب من أدو الامتحانات ورقياً في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور طارق شوقي لموعد ظهور بطاقة نتيجة الطالب التي ستشمل عدة مقاييس أو معايير، لكل مقياس لون معين له مدلول حول النتيجة التي تحققها الطالب، وأشار لتوافر البطاقات بالمدارس الخميس 27 يونيو 2019، وتم الإعلان عن رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي العام 2019 الرسمي g10.emis.gov.eg للاستعلام عن النتيجة بدون درجات، حيث كان المدلول هو ظهور عبارة ناجح أو له فرصة إلزامية أخري أمام اسم المادة، واليوم تم الإعلان عن تأجيل ظهور موقع بطاقة نتيجة الطالب الصف الأول الثانوي 2019 للتوقيت الموضح أدناة.

موعد فتح موقع بطاقة نتيجة الطالب الصف الأول الثانوي 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي مساء اليوم الخميس، عن موعد ظهور بطاقة نتيجة الطالب، للتعرف على تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام للنظام التراكمي الجديد، حيث من المقرر فتح موقع بطاقة نتيجة الطالب الصف الأول الثانوي 2019 يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2019، وستعلن وزارة التربية والتعليم عن الرابط الجديد للحصول على البطاقة التعرفية بالألوان، والتي سيتعرف منها الطالب عن مستواه في جميع المواد الدراسية، ومدي قدرته على التحصيل، ومقارنته مع زملائه من حيث نقاط القومة والضعف بناء على تحليل نتائج امتحان أولى ثانوي دور مايو 2019.

بطاقة نتيجة الطالب

توضح بطاقة نتيجة الطالب 4 مقاييس تعتمد على أربعة ألوان مدلول كل لون يشير للمفاهيم الموضحة أدناة.

اللون الأزرق يدل على أن الطالب متفوق بالنسبة لدفعته.

اللون البرتقالي يدل على كون النتيجة مناسب للتوقعات.

اللون الأخضر يدل على أن مستوى الطالب أقل من التوقعات.

اللون الأسود له مدلول “أنا فين من زملائي ” وهنا الطالب يحتاج إلى تحسين المستوى.

ويمكن متابعة موقع وزارة التربية والتعليم للتعرف على الرابط الجديد حال نشرة، ومنه سيتم الاستعلام عن النتائج التفصيلية.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الجديد

سنرفق لكم رابط نتيجة الصف الاول الثانيو الجديد الخاص باستخراج بطاقة نتيجة الطالب التفاصيلية يوم السبت القادم.