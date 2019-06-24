رابط نتيجة الصف الاول الثانوي تراكمي موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg

ظهر رابط نتيجة الصف الاول الثانوي العام لنظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg بالرقم القومي وكود الطالب، ضمن خدمات موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يعتمد بدورة نسبة النجاح العامة التي جاءت بنسبة 91.4%، وللحصول على النتيجة يجب تسجيل الدخول على رابط النتائج g10.emis.gov.eg لطلاب اولي ثانوي عام تراكمي نظام حديث وقديم.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحدث عن نظام الثانوية العامة الجديدة، وقال انه بداية رحلة لبناء وطن، وان هذا النظام تفوق بمراحل عن النظام القديم للثانوية العامة، الذي يعتمد على الحفظ والتلقين، وبالتالي لا يكون معبرا عن مستوى الطالب الحقيقي، وأشار للمهارات والقدرات التي اكتسبها ويكتسبها طلاب الصف الأول الثانوي العام، تؤهله لامتلاك قدرات حقيقية تنافسية مع نظم التعليم العالمية المتطورة، وأكد الوزير على ارتفاع نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية عن الامتحانات الورقية، وتم وضع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 للفصل الدراسي الثاني للاستعلام عن النتائج.

دخول رابط نتيجة الصف الاول الثانوي العام 2019

الحصول على نتيجة اولى ثانوى عام سيكون من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، او الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام التراكمي بكود الطالب، والرقم القومي بعد تحديد الجنسية، ثم تظهر النتيجة بطريقة غير تلك الطرق النمطية التقليدية، وتعتمد على أربعة مقاييس.

اللون الأزرق متفوق بالنسبة للدفعة.

اللون البرتقالي مناسب للتوقعات

اللون الأخضر أقل من التوقعات.

اللون الأسود أنا فين من زملائي .. الطالب يحتاج تحسين في مستواه.

موقع نتيجة الصف الأول الثانوي

استعلم عن نتيجتك الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولى ثانوى 2019 برقم الكود للطالب والرقم القومي