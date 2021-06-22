نتائج الثانوية العامة في قطر 2021/2020 تظهر غدًا

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2021/2021 ودرجات نهاية العام وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي رسميًا عن موعد ظهور النتيجة، حيث قالت الوزارة في بيان رسمي أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر يوم الغد الأربعاء 23 يونيو 2021، حيث أن النتيجة أصبحت جاهزة للإعتماد رسميًا قبل وضعها في قاعدة بيانات موقع النتائج في دولة قطر والتابع للوزارة، هذا وسوف يتم الكشف خلال الساعات القليلة القادمة عن أسماء أوائل الطلبة.

نتائج الثانوية العامة قطر 2021

بدأت اختبارات الثانوية القطرية يوم 24 مايو الماضي وانتهت رسميًا في 13 يونيو 2021، وقد أدى تلك الاختبارات ما يقرب من 12700 طالب وطالبة على مستوى الدولة، ومنذ نهاية الاختبارات والجميع في انتظار نتيجة الثانوية في قطر 2021 سواء الطلاب أو أولياء الأمور وكل المهتمين بالتعليم في قطر، حيث نجحت وزارة التعليم في تنظيم ناجح للاختبارات في ظل تحديات صعبة خاصة وسط الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليًا.

جمهورنا الكريم؛

سيتم إعلان نتائج اختبارات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي2021/2020 غداً الأربعاء 23 يونيو 2021 أطيب الأمنيات لأبنائنا الطلبة بالنجاح والتفوق. pic.twitter.com/UAHv9I9CWp — وزارة التعليم (@Qatar_Edu) June 22, 2021

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2021/2020

تعتبر الشهادة الثانوية في قطر أهم الشهادات في مسيرة الطالب التعليمية، فهي البوابة الرسمية للحياة والتعليم الجامعي، حيث يبحث الجميع عن تحقيق معدلات عالية للالتحاق والدراسة في جامعات أمريكا أو جامعات كندا أو أستراليا، كما يبحث البعض عن التفوق والدراسة في جامعات المملكة المتحدة أو في جامعات ألمانيا وغيرها من الجامعات العالمية، رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2021 هو:

https://eduservices.edu.gov.qa/Webparts/DisplayMarks/#/

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.