نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2019 موقع وزارة التربية والتعليم “نتيجة الدبلوم الفني”

نتابع نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2019 الدور الأول، ورابط البوابة المصرية للتعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية جميع الأقسام تجارة صناعة زراعة فنادق، حيث يترقب جميع طلاب الدبلوم الفني الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم، وتسجيل رقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019، بعد أن انتهي طلاب التعليم الفني بمختلف التخصصات سواء زراعي، فندقي، تجاري، زراعي وتمريض من أداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي والآن بانتظار ظهور النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي وأيضاً أولياء الأمور يعيشون حالة قلق من أجل مستقبل أبنائهم لمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات، وتتجه الأنظار نحو موقع التعليم الفني.

نتائج الدبلومات الفنية بالاسم الدور الأول

تُعتبر نتيجة الدبلوم الفني مثل شهادة الثانوية العامة وهي من الشهادات المصرية الهامة والتي يتحدد من خلالها مستقبل الطلاب، وذلك بناءً على مجموع الدرجات حتى يلتحق كل طالب وطالبة من الكلية التي يحلُم بها وذلك تبعاً للقسم الفني المُلتحق به الطالب، ولكن بعض الطلاب أيضاً يكتفون بهذه الشهادة دون الالتحاق بالكليات والبحث على فرصة عمل في مصر أو خارجها بعد الحصول على شهادة الدبلوم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية

رفع نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلوم الفني موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

نتابع بترقب شديد موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية بالاسم جميع الشعب، ورقم الجلوس لهذا العام 2019 وذلك بجميع التخصصات وأيضاً طلاب الشعبتين سواء الثلاث سنوات والخمس سنوات أيضاً، و يتمكن كل طلاب الشعبتين الحصول على النتيجة من خلال تسجيل الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني، عن طريق إدخال الاسم ورقم جلوس الطالب.

وقد شدد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على تصحيح أوراق الامتحانات بكل دقة وشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه بدون زيادة أو نقصان حتى لا يتعرض أي طالب وطالبة للظلم، كما سوف يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية بالاسم وتسجيل رقم الجلوس 2019، فور الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد درجات الطلاب.