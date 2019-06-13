نتائج السانكيام 2019 بالجزائر ” شهادة التعليم الابتدائي ” برقم التسجيل وزارة التربية الوطنية جميع الولايات

نرصد لحظة إعلان نتائج السانكيام 2019 بالجزائر ” شهادة التعليم الابتدائي ” خلال ساعات اليوم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وموقع وزارة التربية الوطنية، صرحت وزارة التربية الوطنية بموعد استظهار نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 ” سنة خامس ابتدائي” يم 16 جوان وذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مؤخرا نشرت أحد الصحف أنه سيتم إعلان نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 لجميع ولايات الجزائر اليوم الخميس ” 13جوان”، ولكن حتى ساعتنا الحالية لم يعلن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج السانكيام 2019 وتعتبر كل هذا مجرد شائعات.

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نتائج السانكيام 2019 بالجزائر

انتهت امتحانات التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 دورة ماي خلال الأيام الماضية، ووجهت وزارة التربية الوطنية على سرعة إنهاء جميع أعمال تصحيح أوراق امتحانات السانكيام 2019 دورة ماي، وجارى اعتماد نتائجها من السيد عبد الحكيم بلعابد، ونشر نسب نجاح الطلاب عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر تتم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع نتائج السانكيام وموقع وزارة التربية الوطنية، وسيتم إعلان نتائج السانكيام 2019 لجميع ولايات الجزائر في آن واحد وقريبا تفعيل رابط الحصول على معدل النجاح جميع الطلاب.

الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رقم التسجيل.

اختيار الولاية.

عرض النتيجة.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات متابعة تحديث المقال لحين إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 في الجزائر وتسجيل جميع بياناتهم عبر التعليقات لنوافيكم بكل جديد حول رابط ظهور النتيجة موعد إعلانها.