نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 cinq.onec.dz ” نتائج السانكيام “جميع ولايات الجزائر وزارة التربية الوطنية

يترقب جميع الطلاب الشهادة الابتدائية بالجزائر ظهور نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 والمعروفة “نتائج السانكيام 2019 ” حيث هناك بعض التوقعات لظهور نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2019 بالجزائر اليوم، بعدما انتهى جميع الطلاب من أداء امتحانات دورة ماي وينتظر الجميع اعتماد نتائج السنة الخامسة الابتدائي الجزائر 2019 خلال ساعات اليوم من قبل السيد الوزير عبد الحكيم بلعابد، وقد نوهت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إعلان نتائج السانكيام 2019 رسميا يوم 16 جوان الذي يتزامن مع بداية امتحانات البكالوريا، لذا يمكن تقديم موعد ظهور النتيجة ليوم الخميس الموافق يوم 13 جوان.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

نرصد لجميع طلابنا موعد تصديق نتائج السانكيام 2019 بالجزائر، ورابط استظهار معدل نجاح شهادة التعليم الابتدائي 2019 لجميع ولايات الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع نتائج السانكيام، حال ظهور النتيجة يمكن لجميع الطلاب اتباع الخطوات التالية.

الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

أو موقع نتائج السانكيام 2019.

إضافة رقم التسجيل.

تسجيل الرقم السري.

اختيار الولاية.

عرض النتيجة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ينشر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج السانكيام 2019 بالجزائر فور اعتمادها من السيد عبد الحكيم بلعابد، ومن المتوقع أن تصل نسبة نجاح شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر هذا العام 2019 إلى 96%، ولحين معرفة أي تصريحات رسمية غير يوم 16 جوان سيتم إخباركم بكل جديد.