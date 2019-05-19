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نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الكويت والمتوسطة عبر رابط المربع الإلكتروني

كتب نورهان محمد آخر تحديث

عدد كبير من الطلاب يبحثون عن نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الكويت والمتوسطة، حيث أعلنت وزارة التربية بالكويت عن موعد أعلان نتائج طلاب المرحلة الابتدائية لهذا العام 2019 للفصل الدراسي الثاني، وسوف يكون الإعلان اليوم 19 مايو 2019، ولمعرفة النتيجة عليك الدخول إلي موقع المربع الإلكتروني وهذا الموقع  مختص بعرض نتائج الطلاب في دولة الكويت، من جانب أخر مازال طلاب الصف العاشر وطلاب الصف الحادي عشر يؤدون أمتحاناتهم وسوف ينتهون من تلك الامتحانات يوم 27 مايو القادم، ندعو الله أن يوفق الجميع.

من جانب أخر تم الإعلان عن نتائج التعليم الخاص وأيضا نتائج العهد الديني للتربية الخاصة ويكون الاستعلام عبر موقع طالب taaleb حيث متاح لكل طالب الدخول غلى موقع وزارة التربية الكويتية رزنامة الوزارة وتسجيل رقمه المدني ثم تسجيل الدخول وكتابه كلمه المرور الخاصة به.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019

طلاب كثيرون بالكويت يبحثون عن رابط المربع الإلكتروني 2019 لمعرفة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة 2019 للفصل الدراسي الثاني، ومن هنا يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج رابط الدخول على موقع المربع الإلكتروني من هنا وفي السطور التالية سوف نوضح لكم أسهل طريقة للحصول على النتيجة عبر رابط موقع المربع الإلكتروني.

عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو اون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية الي مواقع الكترونية. مؤخرا درست الاعداد والتقديم الاذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج اذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك وبرنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل

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