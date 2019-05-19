نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الكويت والمتوسطة عبر رابط المربع الإلكتروني

عدد كبير من الطلاب يبحثون عن نتائج المرحلة الابتدائية 2019 الكويت والمتوسطة، حيث أعلنت وزارة التربية بالكويت عن موعد أعلان نتائج طلاب المرحلة الابتدائية لهذا العام 2019 للفصل الدراسي الثاني، وسوف يكون الإعلان اليوم 19 مايو 2019، ولمعرفة النتيجة عليك الدخول إلي موقع المربع الإلكتروني وهذا الموقع مختص بعرض نتائج الطلاب في دولة الكويت، من جانب أخر مازال طلاب الصف العاشر وطلاب الصف الحادي عشر يؤدون أمتحاناتهم وسوف ينتهون من تلك الامتحانات يوم 27 مايو القادم، ندعو الله أن يوفق الجميع.
من جانب أخر تم الإعلان عن نتائج التعليم الخاص وأيضا نتائج العهد الديني للتربية الخاصة ويكون الاستعلام عبر موقع طالب taaleb حيث متاح لكل طالب الدخول غلى موقع وزارة التربية الكويتية رزنامة الوزارة وتسجيل رقمه المدني ثم تسجيل الدخول وكتابه كلمه المرور الخاصة به.
رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019
طلاب كثيرون بالكويت يبحثون عن رابط المربع الإلكتروني 2019 لمعرفة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة 2019 للفصل الدراسي الثاني، ومن هنا يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج رابط الدخول على موقع المربع الإلكتروني من هنا وفي السطور التالية سوف نوضح لكم أسهل طريقة للحصول على النتيجة عبر رابط موقع المربع الإلكتروني.
كيف يمكنك الحصول على نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 الكويت
ادخل على الرابط الذي قمنا بذكرة في الفقرة السابقة، وعند الدخول سوف تشاهد الصورة السابقة والتي عليها صورة بنت، سوف تجد خانة فارغة مكتوب بجانبها الرقم المدني فعليك كتابة رقمك المدني، وبعد ذلك أضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك النتيجة وبالنجاح الباهر .
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