رابط الازهر للنتائج نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2019 مباشر على بوابة الازهر الالكترونيه

نتيجة الشهادة الابتدائي الأزهرية وأيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 جاهزة لعرض النتائج على فضيلة الشيخ أحمد الطيب وكيل الأزهر، لاعتمادهًا رسميًا وإصدار القرار لرفع النتائج للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية المخصصة في عرض نتائج الإمتحانات، وكان الطلاب قد انتهوا من أداء كافة امتحاناتهم في المواد المقررة عليهم في أواخر شهر مايو الماضي ليبدأ مرحلة انتظار النتائج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن

نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2019 خلال ساعات

أكد رئيس قطاع المعاهد، أن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح، وحققت نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و 65.22 % للإعدادية. وأعرب رئيس القطاع عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام التي وصفها بأنها “مبشرة للغاية”، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 في أي لحظة حيث انه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي كانت بدأت بالفعل بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم وقد توقفت بسبب إجازة عيد الفطر المبارك 2019، على أن يتم استئناف أعمال التصحيح والمراجعة بعد انتهاء تلك الأجازة، ويعمل المصححين والمقيمين على أعمال الكنترول على قدم وساق للانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات في أسرع وقت لاعتمادها وإعلانها رسميًا للطلاب عبر موقع بوابة الأزهر التعليمية.

بوابة الازهر الإلكترونية للنتائج

سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 و نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019، عبر موقع بوابة الأزهر التعليمية الخاصة بعرض نتائج الطلاب، وينتظر الطلاب إعلان النتائج على أحر من الجمر للاطمئنان على المجهود الذي قدموه خلال فترة الامتحانات وقبلها، ويمكن الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للاستعلام، على أن يتم إعلان النتائج خلال ساعات كما يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج فوز ظهورها عن طريق الاتصال بالخط الساخن الذي حددته المشيخة لإعلان النتائج من خلاله.