نتيجة أولى ثانوي عام 2019 “الصف الأول الثانوي” برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “هذا الإسبوع”

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 خلال الأيام القادمة وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت، حيث يترقب العديد من الطلبة والطالبات إعلان النتيجة وطرق الإستعلام عنها، خاصة أن امتحانات الصف الأول الثانوي يعتبر نظام حديث يطبق لأول مرة في مصر، وهناك العديد من أولياء الأمور في قلق شديد حيال هذه التجربة.

نتيجة أولى ثانوي 2019

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي للثانوية العامة يوم 19 مايو وانتهت في 1 يونيو، وعقب انتهاء الإمتحانات وجميع الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية في حالة من الترقب والقلق لمعرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية، خاصة لأن هذه الإمتحانات تعتبر الأولى من نوعها حيث يقوم الطلاب بالتقدم لأداء الامتحانات من خلال تابلت قام باستلامه من خلال وزارة التربية والتعليم، حيث يعتبر هذا التابلت هو وسيلة الإتصال بين التلميذ والوزارة وأيضا لمتابعة أهم التعلميات الوزارية وأيضا التدرب على الإمتحانات ومتابعة جميع المراجعات في كافة المواد الدراسية.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

هناك ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي في ترقب شديد لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 حيث أشارت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الوزارة تقوم الآن بالإنتهاء من تصحيح مادة اللغة الإنجليزية وبعد الإنتهاء منها سوف يتم رفع النتيجة لإعتمادها رسمياً ومن ثم رفع النتيجة على شبكة الإنترنت، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم حيث يقوم الطلاب بالاستعلام عن النتيجة من خلال تسجيل الدخول عبر التابلت الخاص بالطالب.