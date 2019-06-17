نتيجة أولى ثانوي 2019 ” الصف الأول الثانوي ” الترم الثاني ” موقع LMS ” كيفية الحصول على الدرجات عبر نظام التابلت

صرحت وزارة التربية والتعليم عن أخر أخبار وموعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، حيث سيتم التعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019 لجميع المحافظات من خلال التابلت الخاص بالطلاب، وسوف يصل كل الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على هيئة إشعار أو رسالة نصية، مضيفا أنه سوف يرى جميع الطلاب النتيجة في شكل تفصيلي وجديد ” درجات كل مادة منفصلة ومقارنة مع الزملاء بالإضافة مع عدد من النصائح “.

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني من يوم 19 مايو وحتى يوم 1 يونيو بجميع المحافظات، وبلغ عدد طلاب الثانوي العامة 650 ألف طالب وطالبة، وتم تنفيذ جميع امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 عبر نظام التابلت الإلكتروني، ما عدا 500 مدرسة لم يتمكنوا من تنفيذ نظام التابلت وتم اللجوء إلى الاختيار الورقي، ونوهت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس التي نفذت الامتحانات الورقية على سرعة إنجاز أعمال تصحيح الامتحانات بموعد حد أقصاه الإثنين، وتجميع كل الدرجات للخروج بالكشوف النهائية لنتيجة الصف الأول الثانوي نهاية الأسبوع الحالي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي 2019

أضاف وزير التربية والتعليم في بيانه الأخير أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019″ أولي ثانوي ” سوف يتعرف عليها الطلاب من خلال الرسالة أو الإشعار المرسل من وزارة التربية والتعليم، وأكد أن جميع الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح أقل من 50% يتوجب عليهم دخول الامتحان الثاني في شهر يوليو القادم، أما الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح أعلى 50% ” يعتبر الأمر اختياري”.