نتيجة أولي ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس خلال يومين | سجل دخول لـ نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تعلن نتيجة أولي ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس خلال يومين على بوابة التعليم الأساسي، وهى أول نتيجة في مصر وفي المنظومة التعليمية بالكامل تمت على امتحانات بنظام التعليم الجديد على “التابلت”، وربما الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في المجتمع المصري، نتيجة المشاكل التى واجهت الطلاب أثناء إجراء الامتحانات على نظام التابلت والذي يعد نوع تجربي في مصر قبل اعتماده على مختلف السنوات الدراسية الأخري.

ونتابع معكم كل ما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس، وتوقيت اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقى ورفعها للطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي وتوزيعها على المديريات التعليمية المختلفة.

نتيجة أولي ثانوي 2019

تمثل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني ، اهتمام كبير لدي الكثير من المصريين ليس أولياء الأمور والطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الأول الثانوي فقط، بل العديد ينتظرها ليعرفوا نتيجة الامتحانات التى تم إجراؤها على نظام التعليم الجديد “التابلت”، والذى من المقرر تطبيقها على مختلف الصفوف الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي قبل الجامعى في حال ثبوت فاعليتها في امتحانات أولي ثانوي 2019 الترم الثانى.

أفادت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنه تم تصحيح أكثر من نصف أوراق الطلاب في امتحانات الصف الأول الثانوي بحوالى 150 مليون سؤال في 256 مركز تصحيح من مستوى لجان التصحيح المختلفة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لإعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

طمأن المسئولين بوزارة التربية والتعليم الطلاب على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني للأوراق التى تم تصحيحها، مطالبينهم بالتزام الهدوء والتخلى عن حالة القلق والتوتر التى تنتبهم منذ مرور فترة الامتحانات على نظام التابلت في مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن طلاب أولى ثانوي 2019 واجهوا مشاكل عدة خلال تأديتهم إمتحانات نهاية العام وذلك بسبب امتحانات النظام الجديد، الأمر الذي أثار غضب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور معًا.