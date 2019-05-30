نتيجة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بتسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة “شهادة الاعدادية”

متابعة نتيجة الإعدادية بكافة المحافظات المصرية الترم الثاني 2019، وموعد ظهور نتيجة شهادة الاعدادية برقم الجلوس، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، دمياط، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، شمال سيناء وغيرها من محافظات الجمهورية التي اجتاز بها الطلبة والطالبات امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، ومنذ انتهاء الامتحانات ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج الطلاب الاعدادية.
حرصت الإدارات التعليمية في جميع المحافظات على تهيئة اللجان ومحيط المدارس التي أقيمت فيها لجان الشهادة الإعدادية للطلاب، لخوض الامتحانات في جو مناسب دون تشتيت للانتباه أو ما يعوق تركيز الطلبة، وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بعدد كبير من محافظات مصر على تفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على سير عملية الامتحانات دون شكاوى.
نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس
انتهى كنترول شهادة الاعدادية في عدد من المحافظات، من رصد ومراجعة درجات الطلاب وتم رفع النتيجة إلى المحافظين لاعتمادها ليتم الإعلان عن ظهور نتائج الطلاب الاعدادية، بينما هناك محافظات أخرى مازالت أعمال الكنترول تجرى بها على قدم وساق للانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة، حتى تقوم بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي إلكترونياً في أقرب وقت ممكن.
تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة 2019 إلكترونياً
ظهرت بالفعل نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية، وإعدادية الجيزة عقب أن تم اعتماد المحافظ لنتائجهم، وأوشكت باقي المحافظات على الظهور ويتاح الاستعلام عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة الذي توفره لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية.
خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان عن ظهور نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس، بمحافظات أخرى وسوف نواليكم بآخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية أولا بأول، فيمكنكم متابعتنا دوماً لمعرفة تفاصيل النتائج فور ظهورها.
متاح لمن لم يستطع الحصول على نتيجته تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة 2019 إلكترونياً، والإدارة التعليمية التابع لها، في التعليقات أسفل وسوف نجلب له النتيجة على الفور فور ظهورها مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح.
أخبار الاعدادية بكفر الشيخ: اعتمد السيد المحافظ اعدادية كفر الشيخ اليوم وبلغت نسبة النجاح لطلبة ثالثة إعدادي 82%.
أخبار إعدادية القاهرة: محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اعتمد نتائج الطلاب الاعدادي بالقاهرة بنسبة نجاح 82%، وتتاح بالمدارس قريباً ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفتها من خلال تسجيل رقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.
أخبار الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية: تم اعتماد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية النتائج للصف ثالث إعدادي ونسبة النجاح 85.2% لطلاب وطالبات المحافظة ممن أدوا امتحاناتهم والبالغ عدد الناجحين منهم 75082 بالإعدادية.
التعليقات
سونة خالد فتحى على
من أي محافظة حضرتك؟
رقم جلوس13526
نتيجه الشهادة ف سوهاج ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة دار التربية للغات في شبين الكوم منوفية
الاسم ندى انور السنوسى الجوهري رقم الجلوس ٦٨٩٩٩محافظة الدقهلية
رحمة مكرم منير
رقم الجلوس1111
ازاي اعرف النتيجة الشهاده الاعداديه مدررسة شجرة الدر المنصوره
ازاي اعرف النتيجة رقم جلوسي.. ١٠٤٤٩
بيتر نشأت بس أنا مامته رقم جلوسه 8314
رقم الجلوس ١١٣٨٥٦
اليحيرة 88912
نتيجة اعدادية القاهره
ارجو ظهور الشهادة
مروان محمد على عبد السلام
الفيوم 54954
فين النتيجه برقم الجلوس
رقم جلوسي هو١٢١٢
ندى تامر السعيد بدرايه رقم الجلوس 54597محافظه الغربيه
ندى تامر السعيد بدرايه رقم الجلوس 54597
رقم الجلوس 1968
منارمهتدي محمد الحلفاوي البحيرة ادرية وادي النطرون88912
نتيجة اعدادية سوهاج الرقم٢٤٠٥٣
احمد وائل احمد نشات
نتجيته محافظة البحر الاحمر
محافظه البحيره
اريدالشهادة الاعدادية
متي تظهر النتيجة محافظة القاهرة
نتيجه الاعدادية الترم الثانى المنيا
متي سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط
رقم الجلوس ٤٨٠٠
محافظه القاهره
١٨٩٢٨٨
سيف أحمد محمد محمد
نتيجة الاعدادية بالقاهرة قيد الظهور وقريبا يتوفر الاستعلام برقم الجلوس عنها.
محافظه كفر الشيخ 144521
عبد المقصود محمد عبد المقصود رقم الجلوس ٢٥٢٧٧٩ محافظه القاهره
رقم الجلوس 37692 محافظة الغربية مركز سمنود
رقم الجلوس 37692
محمد احمد صادق قرني
الجيزه
115070
ذياد مسعد محمد احمد ، رقم الجلوس ١٢٠١٠٠٦٩ ، محافظة القاهرة
الشرقية
٩٨٤١٠محافظه القاهره اداره السلام
رقم جلوسي47839
اجيب النتيجع ازاي
أحمدياسر عبد العظيم المشريفي محافظه كفر الشيخ 42283
أحمد ياسرعبد العظيم المشريفي
محمود محمد احمد شاكر
محافظه القاهره رقم الجلوس 239361
محافظه كفر الشيخ 144521
محافظه كفر الشيخ رقم الجلوس 43434
مصطغي محمد أحمد فاروق
رقم الجلوس ٣٩١
المحافظه حلوان
الصف الثالث الابتدأي
فاطمه أحمد فاروق
رقم الجلوس ٣٩١
المحافظه حلوان
١٤٨٨١٧ قاهرة
نورهان إيهاب إبراهيم على أحمد بدر
محافظه كفر الشيخ
45643
على شازلى محمد نور ١٦٧٣١ اسوان
على شازلى محمد نور ١٦٧٣١
يا سمين محمد عبد الونيس رقم الجلوس 45753 محافظه كفر الشيخ
كفر الشيخ نتيجه الشهاده الاعداديه ظهرت ولا لسه
انا من محافظه كفر الشيخ ورقم الجلوس 10635
15830 محافظة كفر الشيخ
انا عايزة اعرف رقم جلوسى
متى ستزهر الدرجات
رحمة حسن السيد السيد زايد -محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس :6096
القاهرة 184214
من اسبوع كاتبين ان النتيجه خلال ساعات تعبنا والله اسكندريه ظهرت والجيزه القاهره لسه طب ليه
رحمه محمد عبد الحميد يوسف حجازى رقم الجلوس 42861 محافظة كفرالشيخ
رحمه محمد عبد الحميد يوسف حجازى محافظة كفرالشيخ رفم الجلوس 42861
رحمه محمد عبد الحمبد يوسف حجازى محافظة كفر الشيخ رفم الجلوس 42861
اكثروا من الصلاه على نبيكم
القاهره.١١٥٨٢٢.
تترك اسم حضرتك ورقم الجلوس والمحافظة التابع لها في تعليق لجلب لنتيجة عند ظهورها.
نتيجه الإعداديه محافظه الشرقية
رقم الجلوس ١٠٨٠٨٨
هل ظهرت في القاهرة
لم تظهر نتيجة اعدادية القاهرة وهي في مرحلة تجميع النتائج طبقاً لتصريحات مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
من محافظه القاهره
احمد طارق عبد العاطي السيد عامر
نتيجة الشهادة الإعدادية بمدرسة عثمان أحمد عثمان بالجيزة واسمي زينب عبدالدايم حسين محمد ورقم جلوسي 9132
44876
من أي محافظة لجلب النتيجة إذا ظهرت في محافظتك؟
٥٨٩٤٠
سرس الليان الاعداديه بنات
محافظه المنوفيه
محمود محمد محمود الساكت رقم الجلوس ٢٦٧٤٠
الاسم
مازن تامر نور محمد علي
محافظة الجيزة
74008
من أي محافظة حضرتك للتأكد من ظهور النتيجة رسميا في محافظتك أم لم تظهر بعد..
عايزه اعرف النتيجه
ظهرت محافظات الجيزة والاسكندرية حضرتك من اي محافظة؟
٨٥٢٩٧ محافظه القليوبيه ادارة كفر شكر
47502
من أي محافظة حتى يمكن معرفة إذا ظهرت أم من المحافظات التي لم تعلن نتيجة الاعدادية رسميا بها.
المنوفية
ساميه سمير محمد عبد العزيز حامد ورقم جلوسى هو 235
اسمي ساميه سمير محمد عبد العزيز حامد رقم جلوسى هو 235
اسم المحافظة؟
55014
اسيوط
مريم هانى فهمى نصيف. رقم الجلوس ٣٣٦٤ محافظة القاهرة
ازاي اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه با الجيزه مدرسه حسني المليحي رقم جلوس 114460