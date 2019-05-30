نتيجة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بتسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة “شهادة الاعدادية”

متابعة نتيجة الإعدادية بكافة المحافظات المصرية الترم الثاني 2019، وموعد ظهور نتيجة شهادة الاعدادية برقم الجلوس، بعد أن أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، دمياط، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، شمال سيناء وغيرها من محافظات الجمهورية التي اجتاز بها الطلبة والطالبات امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، ومنذ انتهاء الامتحانات ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج الطلاب الاعدادية.

حرصت الإدارات التعليمية في جميع المحافظات على تهيئة اللجان ومحيط المدارس التي أقيمت فيها لجان الشهادة الإعدادية للطلاب، لخوض الامتحانات في جو مناسب دون تشتيت للانتباه أو ما يعوق تركيز الطلبة، وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بعدد كبير من محافظات مصر على تفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على سير عملية الامتحانات دون شكاوى.

نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

انتهى كنترول شهادة الاعدادية في عدد من المحافظات، من رصد ومراجعة درجات الطلاب وتم رفع النتيجة إلى المحافظين لاعتمادها ليتم الإعلان عن ظهور نتائج الطلاب الاعدادية، بينما هناك محافظات أخرى مازالت أعمال الكنترول تجرى بها على قدم وساق للانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة، حتى تقوم بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي إلكترونياً في أقرب وقت ممكن.

تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة 2019 إلكترونياً

ظهرت بالفعل نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية، وإعدادية الجيزة عقب أن تم اعتماد المحافظ لنتائجهم، وأوشكت باقي المحافظات على الظهور ويتاح الاستعلام عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة الذي توفره لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية.

خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان عن ظهور نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس، بمحافظات أخرى وسوف نواليكم بآخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية أولا بأول، فيمكنكم متابعتنا دوماً لمعرفة تفاصيل النتائج فور ظهورها.

متاح لمن لم يستطع الحصول على نتيجته تسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة 2019 إلكترونياً، والإدارة التعليمية التابع لها، في التعليقات أسفل وسوف نجلب له النتيجة على الفور فور ظهورها مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح.

أخبار الاعدادية بكفر الشيخ: اعتمد السيد المحافظ اعدادية كفر الشيخ اليوم وبلغت نسبة النجاح لطلبة ثالثة إعدادي 82%.

أخبار إعدادية القاهرة: محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اعتمد نتائج الطلاب الاعدادي بالقاهرة بنسبة نجاح 82%، وتتاح بالمدارس قريباً ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفتها من خلال تسجيل رقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

أخبار الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية: تم اعتماد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية النتائج للصف ثالث إعدادي ونسبة النجاح 85.2% لطلاب وطالبات المحافظة ممن أدوا امتحاناتهم والبالغ عدد الناجحين منهم 75082 بالإعدادية.