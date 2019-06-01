نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس” كل الولايات ” وزارة التربية والتعليم السودان

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 أصبحت قيد الظهور خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية السودانية، حيث إنتهت جميع الطلبة وطالبات من أداء امتحانات الثانوية العامة السودان منذ الشهر الماضي، وإنطلقت عمليات التصحيح لجميع امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019 للخروج بأفضل وأسرع نتائج للصف الثالث بالسودان 2019 الدور الأول، ومساعدة الطلاب على التعرف على درجاتهم حتى يمكنهم الدخول عبر المواقع الرسمية الحكومية لتسجيل بالقبول الجامعي والدخول إلى الكليات المتناسبة مع المجاميع الخاصة بهم.

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نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019

قد صرح مصدر مسئول أنه تم الإنتهاء من جميع أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الثانوية بالسودان 2019 وعما قريبا سيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية السودانية وشبكة المقرن لجميع الولايات بالسودان، ونتابع مع طلابنا لحظة اعتماد السيد الوزير جميع نتائج الثانوية بالسودان 2019 لجميع الولايات.

ولاية الجزيرة.

ولاية الخرطوم.

ولاية القضاريف.

ولاية كسلا.

ولاية سنار.

ولاية النيل الأزرق.

ولاية النيل الأبيض.

ولاية نهر النيل.

ولاية شمال كردفان.

ولاية شرق دارفور.

ولاية غرب دارفور.

ولاية جنوب دارفور.

روابط الاستعلام عن نتائج الثانوية السودان 2019 برقم الجلوس

سوف تنشر وزارة التربية السودانية نتائج الثانوية بالسودان 2019 كل الولايات معا خلال الساعات القادمة، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس ليتم الرد بالنتيجة مباشرة فور ظهورها، وقد نتقدم بنقل متابعة مستمرة لجميع الأخبار التي تصدرها وزارة التربية السودانية، وكان هناك بعض الأخبار مؤخرا أنه سيتم نشر نتائج الثانوية السودانية 2019 لجميع الولايات بنهاية شهر يونيو وذلك نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد.