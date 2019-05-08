نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس | نتائج الثانوية بالسودان 2019 كل الولايات

يترقب العديد من طلاب الشهادة السودانية موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية السودانية، حيث تتم حاليا عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية الممتحنة بالشهادة السودانية، وعلى الرغم من إنتهاء امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2019 في شهر مارس الماضي،إلا أنه لم تتم حتى الآن إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس، ويبدو أن الأحداث الواقعة في البلاد في هذه الأوقات قد تؤثر على موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 جميع الشعب العلمية والأدبية، ولكن نوهت أحد الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ما زالت عمليات التصحيح مستمرة حتى الآن، وهناك مصادر تشير لظهور نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس أواخر شهر يونيو.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019

سوف ننقل إليكم جميع المعلومات التي تخص موعد ظهور نتيجة الثانوية 2019 السودان، وروابط الاستعلام عن الصف الثالث الثانوي بالسودان 2019 برقم الجلوس والتي تشتمل على موقع وزارة التربية السودانية، ونوضح أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 لجميع الولايات.

ولاية الخرطوم.

ولاية الجزيرة.

ولاية القضاريف.

ولاية كسلا.

ولاية النيل الأبيض.

ولاية نهر النيل.

ولاية النيل الأزرق.

ولاية شمال كردفان.

ولاية جنوب كردفان.

ولاية جنوب كردفان.

ولاية غرب دارفور.

روابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالسودان 2019 برقم الجلوس

سوف يتم توفير روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس لجميع ولايات السودان لجميع الفروع سواء الفرع العلمي والفرع الأدبي، ونوهت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم السودانية أن جميع عمليات التصحيح سوف تستمر حتى نهاية شهر يونيو، مشيرا لوجود 6000 معلم ومعلمة يقومون بعمليات التصحيح في الوقت الحالي.