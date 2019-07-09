نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول.. نسب النجاح للعينات العشوائية “جيدة جدًا”

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول ، تشير التوقعات حسب تصريحات مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنها سوف تكون خلال الأسبوع المقبل ، حيث شارفت أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلبة على امتحانات الثانوية العامة لهذا العام على الانتهاء “نهاية الأسبوع الجاري ، الخميس المقبل”، لذلك سوف تشهد الأيام القليلة المقبلة حالة من التوتر وهواجس تخوّف لدى البعض من الطلاب والطالبات ولا سيما بعد اعتماد نتيجة العينات العشوائية لجميع المواد والتي تشير إلى أن نسب النجاح في تلك العينات مبشّرة كونها أعلى من السنتين السابقتين ، وبالتالي قد يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الجامعات والمعاهد الحكومية أعلى من السنة السابقة.

نتيجة الثانوية العامة 2019

اعتماد نتائج العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول

وقد اعتمدت نتيجة العينات العشوائية لامتحانات الصف الثالث الثانوي ، للدور الأول من العام الدراسي 2018/2019، والتي تعتبر نسب النجاح في هذه العينات ، إحدى المؤشرات العامة على نتائج الثانوية العامة، وكانت النسبة جيدة جدًا بصورة عامة، وقد حصل العديد من الطلاب على الدرجة النهائية، وكانت نسب النجاح لجميع المواد للعينات العشوائية كما يلي:

مادة اللغة العربية 5%.

مادة اللغة الإنجليزية 90%..

مادة الفيزياء 85.4%.

مادة التاريخ 78.2%.

مادة الاستاتيكا 85.1%..

مادة الأحياء 91.5%.

مادة علم النفس والاجتماع 95.5%.

مادة الجغرافيا 94.9%.

مادة الكيمياء 83.4%.

مادة الفلسفة والمنطق 94.1%..

مادة اللغة الاجنبية الثانية 98.7%.

مادة الجبر والهندسة الفراغية 88.6%.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 الدور الأول

يكثر البحث خلال هذه الفترة عن موعد الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2019، سواء من الطلبة او أولياء الأمور ، وقد أكدت عدة مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم في العديد من التصريحات والتقارير الصحفية، على ترجيح ظهور النتيجة يوم 15 أو 16 يوليو الجاري ، وذلك عبر مؤتمر صحفي يعقده كالعادة السيد الوزير في ديوان عام الوزارة ، ليعلن فيه أسماء الاوائل وظهور النتيجة وبيان الأرقام والإحصائيات المتعلقة بها ، وإعلان رابط الاستعلام الرسمي الإلكتروني عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 برقم الجلوس.

رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 الدور الأول

يجدر التنويه إلى أن معرفة النتيجة سوف يكون إلكترونيًا، من خلال الرابط الذي يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعتمد رسميًا، فور الإعلان عن ظهور النتيحة في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد في ديوان عام الوزارة، ونحن بدورنا سوف نقوم بنشر الرابط الرسمي الذي من خلاله سيكون متاحًا لجميع الطلاب والطالبات معرفة النتيجة فور اعتمادها وإعلانها رسميًا.