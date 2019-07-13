رسميًا| اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 واليوم السابع يعرضها الآن إلكترونيًا

اقتربت ساعة الحقيقة التي ينتظرها آلاف الطلبة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وهي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث نشر موقع اليوم السابع نقلًا عن مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر اعتماد النتيجة رسميًا يوم السبت ، على أن يتم نشرها وإتاحتها للإطلاع إلكترونيًا يوم الأحد ، واستخراجها من المدارس يوم الإثنين، وأّكّدت المصادر على أن الكنترولات انتهت من كافة مراحل ظهور النتيجة من التصحيح وثم المراجعة وأخيرًا تجميع الدرجات ، وجرى تجميعها على cd لعرضها على الوزير يوم السبت لاعتمادها ، كما وحددت الوزارة أوائل الطلبة في الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول

مراحل نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الأول 2019

تمر نتيجة الثانوية العامة بعدة مراحل قبل اعتمادها وإعلان ظهورها رسميًا، والهدف منها تحقيق الشفافية والدقة والحيادية لضمان حصول الطالب على حقه كاملًا غير منقوص وتتمثل هذه المراحل بـ :

تصحيح أوراق إجابات الطلاب من قبل معلمين متخصصين لكل مادة.

المراجعة للتأكد من أن جميع الأسئلة تم تصحيحها وتقديرها بشكل كامل، وأن كل سؤال حصل على الدرجة التي يستحقها.

ثم يقوم مقدري الدرجات والمراجعين بجمع درجات الطالب داخل كراسة الإجابة ووضعها على “المرايا” الموجودة على غلاف الكراسة من الخارج.

المراجعة الرأسية حسب الأحرف.

رصد الدرجات إلكترونيا من على “شيت” كراسة الإجابة إلى الكمبيوتر.

تجميع الدرجات مرة أخرى إلكترونيا للتأكد من مطابقتها لنفس درجة شيت الطالب.

استخراج نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

أعلن موقع اليوم السابع الرسمي عن إنفراده وامتلاكه الحق الحصري بنشر نتيجة الثانوية العامة، وإمكانية الاستعلام واستخراج النتيجة بكامل تفاصيلها من مجموع درجات الطالب ودرجة كل مادة من خلال موقع اليوم السابع، وذلك فور الإعلان رسميًا عن اعتماد النتيجة وظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمفترض أن يتم عبر مؤتمر صحفي يُعقد في ديوان عام الوزارة، ويمكن أيضًا الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي الذي سوف تعلن عنه الوزارة فور اعتماد النتيجة الذي سننشره فور توفره هنا عبر موقعنا.

وفي سياق متصل أكدت المصادر أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بمدارس المتفوقين، تجاوزت الـ95%، وهي أعلى من السنة الماضية، وأشارت إلى أن الوزارة طبقت هذا العام آلية جديدة في احتساب درجات الطلبة والمواد الدراسية، وقد اختلفت نسب النجاح في المواد لهذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

منذ قليل تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2019 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ويجدر التنويه إلى أن إعلان النتائج والاطلاع عليها سوف يكون متاحًا يوم غد الأحد عبر موقع اليوم السابع مالك الحق الحصري في نشر النتيجة عبر الرابط التالي: اليوم السابع – التسجيل في النتيجة ، في حين يمكن استخراجها من المدرسة التابع لها الطالب بداية من اليوم الإثنين 15/7/2019.

تحديث : في خبر عاجل الآن تم إتاحة رابط لموقع اليوم السابع للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس للدور الأول 2019 من خلال الرابط التالي : نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع،