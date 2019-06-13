نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صناعة وزراعة وتجارة وتمريض وفنادق 3-5 سنوات نتيجة شهادة الدبلومات وموعد الظهور

نتابع معكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم للعام الدراسي الحالي 2018/2019 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني، وأيضا أخبار بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب، فقد انتهى جميع طلاب السنة النهائية بالدبلوم من آداء امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالفعل من الطلاب وأولياء الأمور بجميع الشعب نظام 3 و5 سنوات، وقد قام أكثر من 750 ألف طالب وطالبة من حضور امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول الفصل الدراسي الثاني في كل الإدارات التعليمية، والجدير بالذكر أنه يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول قريبا، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 دبلوم صناعة، زراعة، تجارة، تمريض، فنادق عبر البوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس والاسم.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لم يتم الإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالتاريخ رسميا، لكن نتيجة الدبلومات الفنية يتم إعلانها علي بوابة التعليم الفني فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في جميع الشعب، وذلك بجميع الإدارات التعليمية بكافة أنحاء الجمهورية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها علي المواقع الرسمية.

نتائج الدبلومات الفنية 2019

تظهر نتائج الدبلومات الفنية 2019 قريبا، حيث قد بدأت بالفعل أعمال التصحيح في العديد من الكنترولات، يمكنكم معرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية “صناعة-زراعة-تجارة-تمريض-فنادق” برقم الجلوس والاسم فقط عبر الموقع الرسمي لإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

يتم الدخول علي رابط نتيجة الدبلومات الفنية البوابة المصرية للتعليم الفني فور الإعلان عن رفع النتيجة إلكترونيا، ويتم اختيار الشعبة وادخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لعرض نتيجة تالتة دبلوم.

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نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية بالفعل يوم 18 مايو وتنتهي مع نهاية امتحانات اولي ثانوي يوم 1 يونيو، وقد ذكرت بعض المصادر أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية ستكون قريبة من العام الماضي، ونتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 نهاية شهر يونيو الحالي وحتي بداية شهر يوليو القادم.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس، وسيتم تفعيل الرابط المباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب فور الإعلان عن النتيجة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يسهل العودة إليها، وذلك حتي يتم إعلامكم فور إعلان نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم عبر الرابط المباشر للنتائج الاستعلام عن:

نتيجة دبلوم صنايع 2019 نتيجة دبلوم فني صناعي نظام 3-5 سنوات نتيجة دبلوم تجارة 2019 نتيجة دبلوم فني تجاري نظام 3-5 سنوات نتيجة دبلوم زراعة 2019 نتيجة دبلوم فني زراعي نظام 3-5 سنوات نتيجة دبلوم تمريض 2019 نظام 3-5 سنوات نتيجة دبلوم فنادق 2019 نتيجة دبلوم سياحة وفنادق نظام 3-5 سنوات

تابعونا في هذه المقالة علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار والأحداث والتصريحات الهامة من الجهات الرسمية المختصة حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب في كافة محافظات الجمهورية، كما سنوافيكم بطريقة معرفة نتيجة الثانوية الفنية فور الإعلان عن النتيجة قريبا.