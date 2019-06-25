 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس “آخر الأنباء” على البوابة المصرية للتعليم الفني  جميع  الأقسام  شعبتي 3 و5 سنوات

كتب ندي أيمنفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس “آخر الأنباء” على البوابة المصرية للتعليم الفني  جميع  الأقسام  شعبتي 3 و5 سنوات
البوابة المصرية للتعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والتي جاءت آخر أنباءها على البوابة المصرية للتعليم الفني، بجميع  الأقسام  شعبتي 3 و5 سنوات  صناعي – زراعي- تجاري – فندقي – تمريض ) بموعد ظهورها خلال أيام  على أقصى حد الإثنين القادم أي أخر  شهر يونيو أول شهر يوليو المقبل، وحاليًا تواصل أعمال الكنترولات على مستوى  الجمهورية تصحيح أوراق الطلاب  في نتيجة الدبلوم الفني 2019 تمهيدًا لانتهاء  التصحيح والمراقبة في أسرع وقت.

وفي سياق موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس أكد مسئولي التعليم الفني أن مراكز التصحيح الآن في مرحلة جمع المؤشرات النهائية لها،  ورصد أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية  من أجل إبلاغهم لتكريمهم في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم أثناء إعلان نتيجة الدبلوم الفني 2019 من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

طمأن المسئولين الطلاب أولياء الأمور على نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية جميع الأقسام من خلال المؤشرات الأولية للتصحيح تشير أن  نتيجة الدبلوم الصناعي من أعلى الدرجات التي  يحققها الطلاب وتليها الأقسام الأخري  بنسب متفاوتة فيما بينهم، مشيرًا إلى أن كل طالب يأخذ حقه كاملاً بدون زيادة أو نقصان وأن الهدف الدائم أمام أعين المصححين هو مصلحة الطالب، ومجهوده.

روابط نتائج الصف الثالث الثانوي الفني fany.emis.gov.eg

وجاء على صفحة البوابة المصرية للتعليم الفني الرسمية أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام وسيتم تحميلها فور اعتمادها على موقع وزارة التربية والتعليم، وحينها  يستطيع طلاب وطالبات الثانوي الفني الدخول على موقع الوزارة ومعرفة نتيجته برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم  الجلوس

أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019
أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يحصل كافة الطلاب  على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفني  جميع  الأقسام  شعبتي 3 و5 سنوات ، في الخطوات الآتية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني
  • اختيار نتائج الطلاب
  • كتابة رقم الجلوس
  • تحديد  القسم
  • تحديد الشعبة
  • تظهر النتيجة فور ظهورها.

أقرأ أيضا وتعرف على:

البوابة المصرية للتعليم الفني gdepexams.emis برقم الجلوس || نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الثانوي الفني الدبلوم “الصناعي .. التجاري .. الفندقي .. الزراعي”

استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg نتائج دبلوم الفني (تمريض – زراعي – صناعي – تجاري – فندقي)

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم .. روابط نتائج الصف الثالث ثانوي صناعي .. تجاري .. فندقي للشعبتي ثلاث .. خمس سنوات

والجدير بالذكر أن لكى تحصلون على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في أسرع وقت عليكم ترك أرقام جلوسكم والشعبة سواء 3 أو 5 سنوات والقسم ( زراعي – صناعي  – تجاري – فندقي – تمريض )  في تعليق أسفل المقال نقدم لكم نتيجة الدبلوم الفني  2019 بعد إعلانها بدقائق معدودة.

سوف يهمك:

عن الكاتب

ندي أيمن

محررة بالمواقع الإلكترونية حاصلة على ليسانس أداب قسم إعلام أهتم بدقة وصحة الخبر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.