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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و5 سنوات ” برقم الجلوس” نتائج الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية

كتب هاجر عليفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 و5 سنوات ” برقم الجلوس” نتائج الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 الترم الثانى دبلوم (صناعى -زراعي -تجاري) جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظامي ” 3 و5 سنوات ” لجميع الشعب والتخصصات ” نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وصناعي ” عقب إنهاء جميع أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية، ومتابعة جميع أعمال الكنترول بمختلف اللجان للوصول إلى تصريح نهائي من قبل السيد وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني” طارق شوقي” لموعد ظهور نتائج الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات، وهناك أكثر من 750 ألف طالب وطالبة يسعون دوما لمعرفة موعد إعلان نتيجة الثانوية الفنية 2019 بجميع فروعها عبر بوابة مركز المعلومات نتائج الثانوية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

بعدما تمت تأدية جميع امتحانات الدبلومات الفنية في تاريخ ” 1 يونيو” تزامنا معها بدأت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة بجميع لجان الكنترول الموزعة على محافظات الجمهورية، ونشير أن وزير التربية والتعليم قد أوصى عدد من اللجان لمباشرة لجان الكنترول حتى لايتكاسل المعلمين عن سرعة إنجاز نتائج الثانوية الصناعية والتجارية والفنية والزراعية 2019 الدور الأول .

نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني جميع الأقسام
نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني جميع الأقسام

رابط استعلام نتائج الثانوية الصناعية 2019

مع اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ” نظامي 3 و5 سنوات ” سيتم توفير رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس لجميع الشعب والفروع، وتوضيح خطوات الاستعلام، كما يمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس والشعبة العلمية عبر التعليقات لمساعدة  الطلاب في التعرف على النتيجة فور ظهورها.

عن الكاتب

هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس الطب ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

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