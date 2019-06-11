نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس ” نظامي 3 و5 سنوات ” نتائج الدبلوم الفني التجاري الصناعي الفندقي”

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بجميع فروعه ” دبلوم تجارة ودبلوم صناعة ودبلوم زراعة ودبلوم فندقي وتمريض” خلال الأيام الماضية، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بنظامي ثلاث وخمس سنوات عبر بوابة نتائج الثانوية العامة والتعليم الفني، وفي ظل الساعات الحالية تتم عمليات تصحيح امتحانات الدبلوم الفني لجميع المحافظات : القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية والمنيا وأسيوط والفيوم والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وبني سويف والاقصر وأسوان والسويس وبورسعيد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 نظامي 3و5 سنوات منذ شهر مايو الماضي واستمرت لبضعة أيام، وبالتزامن بدأت جميع كنترولات التصحيح لمختلف لجان الجمهورية لإنجاز كشوف نتائج الدبلومات الفنية 2019 وسرعة اعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي.

روابط نتائج الدبلوم الفني 3 و5 سنوات 2019

سيتم طرح جميع روابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول لجميع الطلاب خلال الفترة القادمة ومساعدة جميع الطلاب على التعرف على مجموع السنة والتحضير لدخول الكلية إذا أتاح الدرجات هذا الأمر، وهناك الكثير من فروع الدبلومات الفنية التي تتضمن كل من:

نتيجة الثانوية الزراعية 2019.

نتيجة الثانوية الصناعية 2019.

نتيجة الثانوية التجارية 2019.

نتيجة الثانوية الفندقية 2019.

بوابة الثانوية العامة نتائج 2019

فور اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول من السيد الوزير سيتم إعلانها رسميا وعرض نسب نجاح الطلاب بنظامي ثلاث وخمس سنوات ورفعها إلكترونيا عبر بوابة نتائج الثانوية 2019 والاستعلام برقم الجلوس واختيار الشعبة العلمية ونظام ال3 و5 سنوات.