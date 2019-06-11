ظهرت نتيجة السادس ابتدائي أزهري 2019 برقم الجلوس ” نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية ” ظهرت رسميا ” استعلم الآن “

أكد شيخ الأزهر الشريف صالح عباس اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني عن نسب نجاح 72% و65 % على التوالي، وقام بتهنئة جميع الطلاب والطالبات الناجحين بالدور الأول، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة شهادة السادس الابتدائي والإعدادية الأزهرية 2019 من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية والخط الساخن برقم الجلوس أو من خلال تطبيق الأزهر الشريف.

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نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 اليوم بعد طول انتظار، وقام السيد صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باعتماد نتائج امتحانات الأزهر الشريف للعام الدراسي 2019 لكل محافظات جمهورية مصر العربية القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والغربية والمنوفية والدقهلية و الأقصر وأسوان وبقية المحافظات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

ويجدر الإشارة أن هناك أكثر من 124 ألف و142 ألف طالب وطالبة بالشهادات الابتدائية والإعدادية يبحثون عن نتائج امتحانات الأزهر الدور الأول الفصل الدراسي الثاني، لذا سيتم توفير رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على مجموع الترم الثاني، وأيضا يمكن الاستعلام من خلال الاتصال بالخط الساخن “19493 ” بالتوفيق لجميع الطلاب.

في حالة عودة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية يمكن الاستعلام برقم الجلوس بعد اختيار المرحلة التعليمية سواء الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019.