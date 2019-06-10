azhar.eg نتيجة شهادة ثالثة إعدادي أزهري 2019 الترم الثاني | اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية رسميا ” اليوم”

أكد قطاع المعاهد الأزهرية وشيخ الأزهر الشريف أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني خلال ساعات الغد الثلاثاء الموافق 11 يونيو، وسيتم إعلان جميع نتائج شهادة الصف السادس الابتدائي وشهادة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 الفصل الدراسي الثاني لجميع المحافظات سوهاج أسيوط المنيا والفيوم والغربية والدقهلية والقليوبية والمنيا والقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والمنوفية وغيرهم من محافظات مصر، وقد ينشر موقع اليوم السابع وبوابة فيتو أى تصريحات تخص ظهور نتيجة امتحانات الأزهر الشريف للفصل الدراسي الثاني بالإضافة لبوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg.

نتائج امتحانات الأزهر 2019 الترم الثاني

نظرا لتأخير ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 قامت هيئات قطاع الأزهر الشريف بتوجيه بعض اللجان المختصة لسرعة رفع نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني، والجدير بالذكر أن نتائج امتحانات الأزهر لعام 2019 تمت واعتمدت نسبة نجاح الطلاب بالشهادة الإعدادية وسجلت 65% والشهادة الابتدائية سجلت 72%، وكانت هناك تجهيز لبوابة الأزهر الإلكترونية لتكن قيد الاستعلام عن نتيجة سادس ابتدائي أزهر 2019 ونتيجة الصف الثالث الإعدادي أزهري 2019 بالاسم ورقم الجلوس، ولا يقع الموقع تحت ضغط كبير مما يعرض الأزهر لإمكانية الحصول على درجات الترم الثاني بجميع المواد من خلال الخط الساخن .

بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج امتحانات 2019

بدأ العد التنازلي لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية، ونرصد لجميع الطلاب خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب بالأزهر وكيفية استخراج درجات جميع المواد الدراسية الممتحنة، بدوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.