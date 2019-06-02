نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة قنا “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

ننشر لكم نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا بعد أن إعتمدت من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وجاءت نسبة النجاح 73.4 %، وتم ذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بينما قال اللواء عبد الحميد أن إمتحان الشهادة الأعدادية في العام الدراسي الثاني تقدم له 50 ألفاً و 845 طالباً وطالبة، وقد حضر منهم 49 ألفاً و 374 في 9 إدارات تعليمية علي مستوي المحافظة، بينما إجتاز إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ونجح منهم 36 ألفاً و 230 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 73.4%، وأشار إلي أن 22 طالبأً قد حصلوا علي الدرجة النهائية،وبعد إنتظار طويل دام لأيام في إنتظار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا تم اليوم الأحد الموافق 2-6-2019 نشر النتائج، ويمكن لطلاب الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا الأستعلام عن النتائج اليوم من خلال الخدمة المجانية التي يقدمها موقع كلمة دوت أورج لطلاب الشهادة الأعدادية بجميع المحافظات.

الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

يمكن لطلاب محافظة قنا الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا من خلال موقع كلمة دوت أورج عن طريق كتابة الأسم أو رقم الجلوس أو أسم المدرسة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني

لا تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة نجاح أو رسوب، وإنما يتم إحتساب درجات الفصل الدراسي الأول المكونة من 140 درجة مع درجات الفصل الدراسي الثاني والمكونة أيضاً من 140 درجة، فيكون المجموع من 280، ويتم علي أساسه مسأله النجاح والرسوب، بينما لا يتم إحتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الوطنية من درجات الشهادة الاعدادية، وتعتبر درجاتهم درجات نجاح أو رسوب فقط.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الأول كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الأول من 30 درجة.

مادة الدراسات في الترم الاول من 20 درجة.

مادة العلوم في الترم الاول من 20 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الأول من 30 درجة.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الثاني كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الثاني من 80 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني من 60 درجة.

مادة الدراسات في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الثاني من 60 درجة.