موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 ” الصف الثالث الإعدادي الأزهري ” الترم الثاني موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري إعلان مشيخة الأزهر عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نقدم لكم كافة الأخبار حول النتيجة ورفعها برقم الجلوس، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية المخصصة للنتائج وكافة اخبار المعاهد الأزهرية، حيث ترفع نتيجة الاعدادية الأزهرية لجميع المعاهد الأزهرية في آن واحد لجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

تُرفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 آخر العام، مع نتيجة الشهادة الابتدائية، حيث يعتمدها وكيل الأزهر الشريف “عباس شومان” وقد قام يوم 28 مايو 2019 باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لا بنائنا في الخارج، وأفاد أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بلغت 96.5%، بينما الاعدادية الأزهرية 2019 بلغت 96%.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية

نقدم لكم رابط الموقع التعليمي للأزهر الشريف، والذي سيتم حال رفع النتيجة وضع أيقونة أعلى الموقع تتضمن نتيجة نهاية العام لكل من:

نتيجة الشهادة الابتدائية نهاية العام 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 نهاية العام

نتيجة القراءات نهاية العام 2019

أخبار أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

بدأت يوم 21 مايو 2019 أعمال تصحيح الدرجات لكلا الشهادتين بجميع مناطق الجمهورية.

واكد الشيخ “علي خليل” رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتجهيز مقرات التصحيح بديوان عام المناطق، أو بالمعاهد القريبة لمرقات التصحيح.

وطالب القائمين بالتصحيح والمراجعة والرصد الدقة في تقدير الدرجات لحصول كل طالب على درجاته صحيحة.

وما زالت لم يتم وضع موعد رسمي لإعلان نتيجة الشهادتين الاعدادية والابتدائية الأزهرية 2019، ونتابع متابعة حصرية بموقع كلمة دوت أورج، ما يتم نشره عن نتائج الأزهر عبر بوابة الأزهر الالكترونية، وموقع الأزهر التعليمي