نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس” شهادة ثالثة إعدادي”

يستمر موقع وزارة التربية والتعليم في التصريح بنتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني التي تنتهى من أعمال التصحيح، وتتقدم بكشوف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني، ونتابع من خلال موقعنا موعد ظهور نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 محافظة المنوفية والبحيرة والغربية والشرقية وبقية المحافظات، لكن وفقا للتصريحات السابقة لم يتم تحديد موقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الإعدادية 2019 الترم الثاني لعدد من المحافظات ” الإسكندرية والجيزة” وبلغت نسبة النجاح ” 84 و81% ” لكلا المحافظتين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

نباشر جميع أعمال التصحيح التي تتم داخل جميع لجان الكنترول بمختلف لجان الكنترول لكل من الإدارات التعليمية:

أدارة أشمون التعليمية.

إدارة الباجوري التعليمية.

إدارة الشهداء التعليمية.

إدارة السادات التعليمية.

إدارة قويسنا التعليمية.

أدارة شبين.

إدارة تلا.

إدارة المنوفية.

البوابة الإلكترونية نتائج الإعدادية المنوفية 2019

وخلال الساعات القادمة سوف نوفر جميع التصريحات التي تنوه عنها مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ومساعدة جميع الطلاب والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات المنوفية 2019، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس والمحافظة عبر التعليقات ليتم الرد بالنتيجة فور ظهورها على الموقع الرسمي.