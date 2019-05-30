الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 برقم الجلوس| نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 بعد طول انتظار عبر البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية، منذ قليل قام السيد المحافظ سعيد عباس باعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2019 لجميع الإدارات التعليمية وإعلن نسبة النجاح لهذا العام 70% وذلك لجميع المدارس والمديريات الرياضية والمنازل واللغات والحكومية، وقد أشار السيد المحافظ بدنو نسبة النجاح الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة المنوفية عن العام الماضي، وقام بتهنئة الطلاب الأوائل والحاصلين على الدرجات النهائية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الثاني

منذ قليل تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 والترم الثاني، ولذا يستطيع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2019 والحصول على درجات الترم الثاني بجميع المواد الدراسية، العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2019

كما أعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2019 بنسبة نجاح 86 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب وعدد الناجحين 36 طالب ، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2019 بنسبة نجاح 41 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 12 طالب وعدد الناجحين 5 طلاب.

البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات المنوفية

نسرد عبر سطورنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 بالاسم ورقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية بالمنوفية، إليكم مديرية التربية والتعليم المنوفية.