نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساس

فى حالة من التوتر والقلق ينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادى اعلان نتائج الامتحانات حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية مارثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمحافظة القاهرة يوم السبت 11 مايو 2019 وما ان انتهت الامتحانات بدا الطلاب واولياء الامور فى البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ليطمئنوا على ثمرات مجهودهم طوال السنه الدراسية وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن أعمال الكنترولات ستبدأ عقب الانتهاء من الامتحانات لتبدأ على الفور أعمال التصحيح، وسيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية فور الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة نتائج التعليم الأساس بالاسم ورقم الجلوس.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

من المتوقع اعلان نتائج الشهادة الإعدادية آخر العام 2019 بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة في جميع المواد الدراسية “اللغة العربية والتربية الدينية والحاسب الآلي والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والتربية الفنية” عبر بوابة نتائج التعليم الأساس يمكنكم من خلاله معرفة النتائج بعد تتبع الخطوات الأتية.

يمكنكم الدخول بوابة نتائج التعليم الأساس

– في حالة رفع النتيجة على الموقع يتم ظهورها بكل بساطة

– عليك إدخال رقم الجلوس والرقم القومي

– الضغط على زر البحث ستظهر النتيجة.