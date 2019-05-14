نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني ” الصف الثالث الإعدادي ” برقم الجلوس كل المحافظات

امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني تتم في جميع محافظات مصر بدأ من يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو وتستمر حتى يوم الخميس، وبالتلازم سوف تبدأ عمليات التصحيح لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 في كل المحافظات وأعمال الكنترول من مراجعة ورصد درجات، وعلى الفور سيتم اعتماد نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 الترم الثاني من قبل المحافظين ليتم نشرها لجميع الطلبة والطالبات عبر موقع مديرية التربية والتعليم ويستعلم جميع الطلاب برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني

يستعد جميع المعلمين لأداء وتصحيح أوراق الطلاب بجميع المواد الممتحنة بعد يوم الخميس والعمل بقدم وساق لإنجاز نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سريعا، وفور إنتهاء عمليات التصحيح سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس كل محافظة على حد بناءا على سرعة إنجاز أعمال الكنترول، وهناك أولوية لبعض المحافظات التي تقوم بإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 ألا هي محافظة الإسكندرية والقاهرة والجيزة وتباعا سوف تظهر بقية المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس

خلال الأيام القليلة القادمة سوف توضح الرؤية حول بداية أعمال التصحيح التي لن تدوم أكثر من خمسة أيام وعلى الفور سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني لجميع المحافظات، بالاسم ورقم الجلوس يمكن جميع الطلبة والطالبات تدويه عبر التعليقات لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها وبالتوفيق مقدما.