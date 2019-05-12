نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس| نتائج أولى إعدادي 2019 الترم الثاني كل المحافظات

يتابع جميع الطلبة والطالبات موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة فور انتهاء جميع أعمال التصحيح التي لا تستمر أكثر من خمسة أيام متتالية للحصر جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات، ومراعاة الدقة في عمليات التصحيح حيث لن تتم عمليات المغالطة وإعطاء كل طالب حقه، وقريبا سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات ” العربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والقليوبية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وبني سويف.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي 2019 يوم 9 مايو الماضي في جميع محافظات مصر، وكانت تتم عمليات تصحيح أوراق امتحانات الترم الثاني مباشرة عقب انتهاء اللجنة الامتحانية، ونوهت مديريات التربية والتعليم أنه تتم تجهيز جميع اللجان لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية والاستعداد لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني.

نتيجة أولى إعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

خلال الساعات القادمة سوف يتم توفير روابط الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس وجميع صفوف النقل عبر بوابة التعليم الأساسي ومديرية التربية والتعليم بالجيزة وبقية المحافظات، وأيضا يمكن لجميع الطلاب تسجيل كل من الاسم ورقم الجلوس والمحافظة عبر التعليقات لنوافيكم بالدرجات فور اعتماد وظهور النتيجة.