“ظهرت الأن” نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الثاني بالأسم ورقم الجلوس

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني للعام 2018 – 2019، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الأعدادية بمحافظة سوهاج 2019 الترم الثاني، لأمتحانات دور مايو، وكانت قد بلغت نسبة النجاح لأكثر من 84.62% علي مستوي الجمهورية بعد الإنتهاء من أعمال رصد درجات النتيجة بالكنترول الخاص بنتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج، واعتمد أيضاً محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الأعدادية المهنية للعام 2018 – 2019، وقد بلغت نسبة النجاح فيها 73% علي مستوي محافظة سوهاج، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7% والمكفوفين 40%، وقد وجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد والتعب للأرتقاء بالمنظومة التعليمية بحسب ما قاله الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، وشجع الطلبة والطالبات علي الأستمرار في النجاح والتفوق الدائم والمستمر، وأعرب عن شكره لكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم علي جهودهم، وأشار إلي أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تخريج أجيال واعده، ومن ناحية أخري أوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2019، وعددهم 70 ألف و 566 طالب وطالبة، بينما حضر منهم عدد 69 ألف و 326 طالباً وطالبة، وقد بلغت أعداد الناجحين الحاصلون علي نسبة 50 % فأكثر عدد 59 ألف و 715 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 84.62%، بينما حصل عدد 150 طالباً وطالبة علي الدرجة النهائية، وننشر لكم نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الثاني بعد ظهورها رسمياً من خلال الخدمة المجانية التي يقدمها موقع كلمة دوت أورج لعرض نتائج طلاب الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر.

الأستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج “الصف الثالث الأعدادي” الترم الثاني 2019

يمكن الأستعلام عن نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة سوهاج من خلال موقع كلمة بالأسم ورقم الجلوس وأسم المدرسة

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثاني

لا تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة نجاح أو رسوب، وإنما يتم إحتساب درجات الفصل الدراسي الأول المكونة من 140 درجة مع درجات الفصل الدراسي الثاني والمكونة أيضاً من 140 درجة، فيكون المجموع من 280، ويتم علي أساسه مسأله النجاح والرسوب، بينما لا يتم إحتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الوطنية من درجات الشهادة الاعدادية، وتعتبر درجاتهم درجات نجاح أو رسوب فقط.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الأول كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الأول من 40 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الأول من 30 درجة.

مادة الدراسات في الترم الاول من 20 درجة.

مادة العلوم في الترم الاول من 20 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الأول من 30 درجة.

وجاءت توزيعة درجات الشهادة الأعدادية في الفصل الدراسي الثاني كالأتي:-

مادة اللغة العربية في الترم الثاني من 80 درجة.

مادة الرياضيات في الترم الثاني من 60 درجة.

مادة الدراسات في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة العلوم في الترم الثاني من 40 درجة.

مادة اللغة الأنجليزية في الترم الثاني من 60 درجة.