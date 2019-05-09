نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس كل المحافظات | رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

إنتهى جميع طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي 2019 وسنوات النقل من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، وجاء وقت الإنتظار لظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الرسمية لنتائج التعليم الأساسي أو موقع نتائج امتحانات المحافظة، حيث خلال الأيام القليلة القادمة سوف تستمر عمليات التصحيح والدقيق والمراجعة للخروج بنتائج صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية في أقرب وقت، ولن ينتظر الطلبة والطالبات كثيرا حيث لن يطول الأمر أكثر من أيام معدودة للإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني لجميع محافظات جمهورية مصر العربية: القاهرة الجيزة الفيوم والمنيا والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية وأسيوط وقنا والأقصر وقنا وبورسعيد والبحر الأحمر والسويس.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 برقم الجلوس

نتابع مع جميع طلابنا أوقات الإعلان عن نتائج الترم الثاني من الصف الأول الإعدادي 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الرسمية التابع لموقع وزارة التربية والتعليم، وننوه أنه هناك بعض المحافظات سوف تقوم بإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني عبر المدرسة وليس الأنترنت، لكن هناك بعض المحافظات سوف تقوم برفع نتائج الترم الأول والثاني عبر الأنترنت ” بوابة نتائج التعليم الأساسي” محافظة القاهرة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

ويمكن لجميع الطلاب تسجيل كافة البيانات عبر التعليقات ” الاسم والمحافظة ورقم الجلوس” لنوافيكم بأحدث المعلومات التي تخص موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 وترفير الرابط المخصص لكل محافظة، وخلال وقتنا الحالي سيتم توفير رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي محافظة القاهرة.