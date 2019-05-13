معرفة نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس ترم ثاني كل المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي ” قريبا”

أوشكت عمليات التصحيح لامتحانات الإعدادية ” الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي ” على الانتهاء بجميع المحافظات، وقريبا سوف تسدل الستار على روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والقليوبية والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف والأقصر والبحر الأحمر وكفر الشيخ وسوهاج قنا والقاهرة والجيزة وأسوان وبورسعيد ودمياط والسويس، وجميع المديريات التعليمية التابعة لها.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 برقم الجلوس

يبحث جميع الطلبة والطالبات عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر جميع المواقع الإلكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم وسابقا كانت تتم عمليات الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادي 2019 من خلال موقع اليوم السابع ومصراوي وفيتو و الوطن، وأيضا موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 بالاسم

يستمر جميع المعلمين في إنهاء جميع أوراق امتحانات الترم الثاني، ويعملون بقدم وساق على تصحيح كل أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومع نهاية هذا الأسبوع سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر روابط المديريات والمدارس أيضا، ويمكن لجميع الطلاب الراغبين في المساعدة على الحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني فور اعتماد وظهور النتيجة، يمكنه تسجيل رقم الجلوس والاسم والمحافظة عبر التعليقات.