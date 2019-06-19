thanwya.emis.gov.eg| نتيجة الصف الاول الثانوي بالكود وتفاصيل توزيع درجات المواد “ظهرت النتائج الورقية”

نتابع معكم أخبار وتفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني الدور الأول برقم الجلوس “الكود” والاسم لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، وجميع روابط الاستعلام المباشر برقم التسلسل والاسم لكافة المحافظات، ويترقب الطلاب وأولياء الامور ظهور نتيجة اولي ثانوي وبدأ الطلاب يتسائلون عل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي ام لا، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي في المداارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، وسيتم الإعلان عن النتائج الإلكترونية بعد قليل، والجدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد يعتمد علي الفهم العام للمادة وليس الحفظ مثل الأعوام الماضية، فكانت نوعية الاسئلة جديدة علي الطلاب ولذا وصفوا الامتحانات بالتعجيزية، حتي أن بعض المدرسين لم يستطيعوا حل العديد من الاسئلة بسبب عدم التدريب الكافي لهم، وقد تم اصدار العديد من المعلومات الهامة منضد قليل من قبل وزارة التربية والتعليم، يرجي قراءة المقال كامل حتي يتسني لك معرفة جميع المعلومات وأيضا توزيع الدرجات الخاصة بالمواد التي تدخل في المجموع الكلي للطالب.

نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019

تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للنماذج الخاصة بإجابات الطلاب، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وننوه أن عملية تصحيح درجات اولي ثانوي هذا العام ستكون بطيئة وصعبة بعض الشئ، وذلك بسبب صعوبة الكتابة علي التابليت مما أدي إلي عدم قدرة المصححين علي قراءة الإجابات وأيضا بسبب أن التصحيح يعتمد علي وجود مدرسين ومراجع لكل ورقة امتحانية في جميع المحافظات.

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نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

تم الإعلان علي موقع اليوم السابع الإخباري المصري أن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 ستظهر بداية الأسبوع الجديد، وغالبا يوم الأحد القادم، وستظهر نتيجة اولي ثانوي علي موقع وزارة التربية والتعليم وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية، ويتم إعلان نتائج اولي ثانوي بعد إعتماد النتيجة.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

نسبة نجاح الصف الاول الثانوي

لم يتم حتي الآن إعلان نسبة نجاح الصف الاول الثانوي حيث أن أعمال التصحيح لم تنتهي حتي الآن في اي محافظة، ويتم الإعلان عن نسبة نجاح الصف الاول الثانوي بعد إعتماد النتيجة ويتم إعلان النسبة في المؤتمر الصحفي الذي يتم عمله فور الانتهاء من التصحيح.

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي

اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة

النقر علي “عرض النتيجة”

والجدير بالذكر أن نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 ستظهر بالتقديرات وليست بالدرجات مثل كل عام، وإليكم الطريقة لمعرفة النسبة المئوية في كل مادة.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.

أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي

أكد طارق شوقي أن امتحانات اولي ثانوي كانت انجاز كبير للوزارة وسيترتب عليها نهضة كبيرة في التعليم العام، وأكد الوزير أن الطلاب قد واجهوا تغيرات مفاجئة في نوعية الاسئلة ومحتوياتها بكافة المواد التعليمية المقررة عليهم، لكنهم اجابوا بشكل ممتاز بالنسبة للتغيير المفاجئ دون سابق تدريب له.

وصرح الوزير انه حاليا يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد، وقد ذكر أن درجات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بمجموع دخول الجامعات المصرية، وقد ذكر الوزير “محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية”

أوائل الصف الأول الثانوي

خلال الساعات القليلة القادمة يتم الاعلان ان أوائل الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بعد أن يتم اعتماد النتيجة، وبعد الإعلان سيتم إظها النتيجة لباقي الطلاب رسميا عبر الروابط المباشرة للاستعلام.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتي هذه اللحظة، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

نتيجة الصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بتعميم منشورً على جميع المديريات التعليمية بكافة المحافظات، يوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية لطلاب اولي ثانوي ووجوب الانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب بكافة المحافظات والمديريات في آن واحد وتوقع المصدر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، نهاية الأسبوع الجاري، وقد أكد علي أن جميع مراكز التصحيح “الكنترولات” قد انتهت من أعمالها، وتعكف الوزارة حاليًا على تجميع النتائج لإعلانها في صورتها النهائية.

كما ذكر الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.