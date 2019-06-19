thanwya.emis.gov.eg| نتيجة الصف الاول الثانوي بالكود وتفاصيل توزيع درجات المواد “ظهرت النتائج الورقية”

نتابع معكم أخبار وتفاصيل نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني الدور الأول برقم الجلوس “الكود” والاسم لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، وجميع روابط الاستعلام المباشر برقم التسلسل والاسم لكافة المحافظات، ويترقب الطلاب وأولياء الامور ظهور نتيجة اولي ثانوي وبدأ الطلاب يتسائلون عل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي ام لا، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي في المداارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، وسيتم الإعلان عن النتائج الإلكترونية بعد قليل، والجدير بالذكر أن نظام التعليم الجديد يعتمد علي الفهم العام للمادة وليس الحفظ مثل الأعوام الماضية، فكانت نوعية الاسئلة جديدة علي الطلاب ولذا وصفوا الامتحانات بالتعجيزية، حتي أن بعض المدرسين لم يستطيعوا حل العديد من الاسئلة بسبب عدم التدريب الكافي لهم، وقد تم اصدار العديد من المعلومات الهامة منضد قليل من قبل وزارة التربية والتعليم، يرجي قراءة المقال كامل حتي يتسني لك معرفة جميع المعلومات وأيضا توزيع الدرجات الخاصة بالمواد التي تدخل في المجموع الكلي للطالب.
نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019
تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد للنماذج الخاصة بإجابات الطلاب، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وننوه أن عملية تصحيح درجات اولي ثانوي هذا العام ستكون بطيئة وصعبة بعض الشئ، وذلك بسبب صعوبة الكتابة علي التابليت مما أدي إلي عدم قدرة المصححين علي قراءة الإجابات وأيضا بسبب أن التصحيح يعتمد علي وجود مدرسين ومراجع لكل ورقة امتحانية في جميع المحافظات.
تابع ايضا
- نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS الرسمي “نظام التابلت”
- بوابة الثانوية العامة المصرية| متى ستظهر نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس والاسم
- “استعلام” نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 كل المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة المصرية LMS
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
تم الإعلان علي موقع اليوم السابع الإخباري المصري أن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 ستظهر بداية الأسبوع الجديد، وغالبا يوم الأحد القادم، وستظهر نتيجة اولي ثانوي علي موقع وزارة التربية والتعليم وأيضا بوابة الثانوية العامة المصرية، ويتم إعلان نتائج اولي ثانوي بعد إعتماد النتيجة.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
نسبة نجاح الصف الاول الثانوي
لم يتم حتي الآن إعلان نسبة نجاح الصف الاول الثانوي حيث أن أعمال التصحيح لم تنتهي حتي الآن في اي محافظة، ويتم الإعلان عن نسبة نجاح الصف الاول الثانوي بعد إعتماد النتيجة ويتم إعلان النسبة في المؤتمر الصحفي الذي يتم عمله فور الانتهاء من التصحيح.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
والجدير بالذكر أن نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 ستظهر بالتقديرات وليست بالدرجات مثل كل عام، وإليكم الطريقة لمعرفة النسبة المئوية في كل مادة.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر الروابط المباشرة للاستعلام، ومنها يمكنكم معرفة نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، القليوبية، العريش، سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، الصعيد وكافة المحافظات فور الإعلان عن النتيجة إلكترونيا.
أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي
أكد طارق شوقي أن امتحانات اولي ثانوي كانت انجاز كبير للوزارة وسيترتب عليها نهضة كبيرة في التعليم العام، وأكد الوزير أن الطلاب قد واجهوا تغيرات مفاجئة في نوعية الاسئلة ومحتوياتها بكافة المواد التعليمية المقررة عليهم، لكنهم اجابوا بشكل ممتاز بالنسبة للتغيير المفاجئ دون سابق تدريب له.
وصرح الوزير انه حاليا يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد، وقد ذكر أن درجات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بمجموع دخول الجامعات المصرية، وقد ذكر الوزير “محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية”
أوائل الصف الأول الثانوي
خلال الساعات القليلة القادمة يتم الاعلان ان أوائل الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بعد أن يتم اعتماد النتيجة، وبعد الإعلان سيتم إظها النتيجة لباقي الطلاب رسميا عبر الروابط المباشرة للاستعلام.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي حتي هذه اللحظة، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
نتيجة الصف الأول الثانوي
قامت وزارة التربية والتعليم بتعميم منشورً على جميع المديريات التعليمية بكافة المحافظات، يوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية لطلاب اولي ثانوي ووجوب الانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب بكافة المحافظات والمديريات في آن واحد وتوقع المصدر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، نهاية الأسبوع الجاري، وقد أكد علي أن جميع مراكز التصحيح “الكنترولات” قد انتهت من أعمالها، وتعكف الوزارة حاليًا على تجميع النتائج لإعلانها في صورتها النهائية.
كما ذكر الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
انا زهقت من الانتظار وخلاص صبري نفذ ربنا يستر وتبان اننهارده او بكره بالكتير اوي ان شاء الله😦😣😢😭
انا زهقت وقسما بالله كر شويه الاقي اشعار يجيلي يقولي النتيجة ظهرت وافتح وانا مبسوطة عشان اشوفها وفي الاخر يقولي ترقب ظهورها خلال الساعات القادمة دي حاجة تقرف اقسم بالله لو ظهرت قولولي ي جماعه عشان انا زهقت وياريت لما تظهر تبعتولي الدرجات رقم جلوسي٦٢ محافظة الغربية ادارة سمنود
انا بقى خلاص بقى عندي لامبالاة رهيبه ومش عارفه انا فرحانه علشانك لسه ما ظهرت ولا متوتره ولا زعلانه على المذاكرة اللى ذاكرتها ومفيش حاجة جت منها فى الامتحانات ولا ايه بالظبط انا كل اللى حاسه بيه ان انا تعبانه و عندي صداع دايما وعايزه انام حتى لو لسه صاحية وده من النكد اللى انا فيه انا زهقت وتعبت 😣😣😣😥😥😥😢😢😢😧😧😧😟😟
هو احنا هنجيب النتيجه إزاي من علي موقع الوزاره🤔🤔بفتح بنك المعرفه وlms وموقع الوزاره، مش بتظهر أعمل إيه،pleaseالرد
يا جماعه النتيجه امتي انا من السويس ومش عارف اجبه
LMS مش بيفتح
طيب لما بقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بيقول هناك خطأ فى كلمة المرور أو اسم المستخدم على Lms
طيب اعمل ايه
متعملش حاجة بس اعمل اغلاق للجهاز
هل النتيجة انتظار اليوم
النتيجة هتظهر ميتا يا ناس
هو احنا هنجيب النتيجه ازاي من علي بنك المعرفه .؟ممكن رد.
يا جماعه اللى هتشتغل عنده يقول
حد يرد علينا يا جماعه 😒😲😬الووووووو 😢😭😠٠
لسه مش طلعت😔
النظام القديم اشتكي حتي كان ابن حلال
هو النظام القديم اشتكي حتي كان ابن حلال
لا انا عندي شغال عادي 👍روحي👈 الإدارة المدرسه 👉وهما هيتصرفو تمام 😉
يارب النتيجةتكون خير ميكونش فيها ظلم لأي حد اللهم آمين
انا اعدا علي اعصابي ولهي يا جماعة انبارح قالوا بكرة علي النهاردة والنهاردة قالوا بكرة وبكرة هيقولوا بعدوا ادونا موعد محدد بالله عليكوا
آنا عندي مش شغال إلحقووووووونى حد يقولي بيشتغل إزاى😂😂😂😂
هى النتيجه هتكون فى المدرسه ولو مكنتش فى المدرسه هما هيجبهالك من عل التابليت تماام
بيقولو هتظهر النهارده وفى بيقولو هتظهر يوم الأربع🤔 و اللهى ما حد فاهم حاجه
احنا مش مستعجلين
النتيجه هتظهر يوم الثلاثاء أو الأربعاء، بإذن الله
أن شاء الله النتيجه ستظهر يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء
النتيجة كان المفروض تنزل النهاردة
انا اتشليت منكم وربنا😂😂
ها نستنى لااحد امتى يعنى
الظاهر كده مشهتبان غير لما الثانويه تخلص حرام بقى عطونا معاد بالله عليكو وماترجعوش في كلامكو إحنا هنموت من كتر القلق
نعمل حساب علي lms الذاتي
طب ما النهارده الاحد ومفيش حاجه ظهرت نعمل ايه متقليقوناش اكتر ما احنا قلقانين
تابع النتيجة خلال ساعات وفق معادها المُقرر بأذن الله
محدش فاهم حاجة والواحد مش مستحمل اي صدمات
بأذن الله خير وان شاء الله النتيجة قريباً
النتيجة ظهرة أو لا اربوكوم رودو علية
من المُقرر أنها تظهر انهاردة بأذن الله
بيقولوا المفروض النتيجه تظهر النهارده
هي النتيجة ظهرت ولا ايه
لسهههههههههههههههههههههههههه😭😭😭😭😭😭😭😭
النتيجه ستظهر يوم الثلاثاء او الاربعاء
لو سمحتم هي تتطلب من موقع الوزاره ولا من l me
وتتجاب ازاي
النتيجة لسة مظهريتش يا جماعة
ان شاء لله سوف تظهر يوم الاحد
Lms ليه مش شغال عندى وهل ده عندى انا لوحدي الرجاء الرد بسرعة
وانا كمان lms مش بيفتح عندي
يا جماعة هو موقع lmsما بيفتحش هي المشكلة دي عندي لوحدي ولا عند الكل الرجاء الرد انا على اعصابي
لا لنا كان عندى كده وحولت وفتح في الاخر
بس انا شغل وحولت أن أجيب النتيجة من علية بس كانت لسة منزلتش بس شغل عادى
هو المفروض أجيب النتيجة منين دلوقتي أصلا و الله ما فاهمة حاجة خاااااالص 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
انا مرعوبة انا عايزة اعرف انا جبت كام الاولى ارجوجوم
انا بدعيلك
رقم الواتساب علشان اقولك ازاي
هي بانت فعلان بس كل ما ادخل البيانات يقول خطأ و lms قبل و مش بيفتح
ازي بانت ومافيش حد شافها خالص
النتيجة بانت بس انا مش عارفه اجيبها
لسه مظهرتش😂😂😂😂😤🤕🤕🤕🤕🤒🤒🤒🤒🤒
ف حد جابها ولا مين قلك انها ظهرت عرفتي ازي
لو هيا بانت ع الاقل ف حد واحد بي يكون عرف النتيجه بتاعته لكان بانت ومافيش حد شافها خالص مش معقوله ومين قلك انها يانت اذا كان انتي مش عارفه تجبيها
لو عرفت تجبيها قوليلى ازاى .
قلبى عندكم يا جماعة
لو سمحتم هى النتيجه ظهرت والا لسه
ان شاء الله الوزير قال ان النتيجة هتظهر الاسبوع القادم
ان شاء الله قال الوزير ان النتيجة هتظر الاسبوع القادم
انشاء الله ومش يكون هبد زى الكلام إللى فات مش كانت المفروض يوم الاثنين
ما تقرفوناش بقي هتظهر امتي
و النبى لما تعرفى قولى لى
إيه الموقع إلى ها تنزل عليه النتيجه
ايه الموقع إلى ها تنزل عليه الشهاده
Lmsان شاء الله
ايه هو الرابط
هوه إية الرابط الأصلي
برجاء الرد على هذا السؤال
حضرتك النتيجة لسة منزلتش هتنزل يوم السبت او الاحد ان شاء اللة
الرابط الأصلى عند الوزير