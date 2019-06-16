 نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس نظام التابلت عبر منصة LMS الإلكتروني

الترقب يزداد معه التوتر يوم بعد يوم لدى الطلاب بانتظار إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وخاصة بعد تطبيق النظام الجديد في الامتحانات لأول مرة “نظام التابلت” والذي من خلاله يجري الامتحان إلكترونيًا، والتصحيح أيضًا يكون ألكترونيًا، مما خلق حالة من القلق لدى الطلاب ويتحرقون لمعرفة نتيجة ما أثمرت عنه هذه التجربة التي أُدخلت على منظومة التعليم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير هذه المنظومة بما يواكب التطور التكنولوجي، ووفقًا لتصريحات رسمية سوف يتم إعلان النتائج ألكترونيًا هذا العام عبر موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة LMS التي سوف يتم إطلاقها، وحسب التوقعات سوف يكون الإعلان الرسمي لنتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019 خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي2019 ونظام التابلت

كشفت بعض التقارير التعليمية أن النتائج الأولية لتصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي وفق نظام التابلت تشير إلى نواح إيجابية ومبشرة، على الرغم من عدم تحديد موعد معين لإعلان النتائج، حيث أنه يجري التصحيح الإلكتروني في 256 مركز على مستوى الجمهورية لنحو 150 مليون سؤال، إلا أن تلك التقارير أكدت أن النتائج جيدة، وتمتع الطلاب باستيعاب جيد للنظام الجديد، والتصحيح الإلكتروني يعني أنه لن يكون هناك فرصة للتظلم من النتائج، ولم يصدر أي بيان بعد حول ما إذا كان إعلان النتيجة على شكل درجات أو تقديرات.

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر منصة LMS

أوضحت تصريحات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي هذا العام سوف يكون إلكترونيًا حيت تم تخصيص موقع خاص للنتيجة “منصة LMS “التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الإلكتروني، وسوف يكون الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة والذين يبلغ عددهم نحو 600 ألف طالب، وربما التأخر في إعلان النتائج يرجع إلى أن التصحيح إلكترونيًا يشمل 10 مواد وكل مادة تتضمن 20 سؤال وتمر عملية التصحيح على 20 معلمًا لكل مادة، وسوف ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي فور الإعلان الرسمي عن ظهورها واعتماد الرابط الخاص بذلك سواء كان عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو منصة LMS الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الاطلاع على نتائجهم لهذا العام فور الإعلان الرسمي عن ظهورها وذلك من خلال :

موقع وزارة التربية والتعليم

بالنسبة لطلاب محافظة القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

عبر منصة LMS ، من خلال التابلت الخاص بكل طالب، وسوف نقوم بنشر الرابط فور اعتماده رسميًا.

نأمل من طلاب الصف الأول الثانوي الأعزاء متابعتنا عبر موقع كلمة دوت أورج لنطلعكم على كل جديد بشأن إعلان ظهور النتيحة ورابط منصة LMS.