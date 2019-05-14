نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني | اعرف نتائج “أولى أعدادي” بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية

انتهت جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية بكافة المحافظات المصرية، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني بكل سهولة من خلال الدخول علي موقع بوابة نتائج تعليم أساسي، من اجل معرفة درجات النتيجة والمجموع الكلي عن طريق استخدام الرقم القومي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات حتي يستطيع الجميع معرفة تقدير درجات امتحانات آخر العام.

تقوم اللجان الامتحانية علي مستوي الجمهورية بالاستمرار في أعمالها الخاصة برصد وتجميع الدرجات عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في جميع المواد الدراسية، جميع الكنترولات انتهت من عمليات التصحيح وأعمالها في رصد وتجميع الدرجات قبل بداية امتحانات الشهادة الإعدادية وتسليم المدرسة للجنة الامتحانات في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 الترم الثاني

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. ادخل الرقم القومي الخاص بالطالب.

اختيار المرحلة التابع لها.

اختيار الصف التابع له.

اختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي.

اختيار بحث وسوف تظهر النتيجة فور تحميلها على الأنترنت.

طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة سنة أولي أعدادي من خلال الرابط الموضح لكم بعالية، حيث يمكنكم الاستعلام بالرقم القومي لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر شبكة الإنترنت، حيث تجدر الإشارة بان المحافظة الوحيدة التي قامت بالإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي هي محافظة القاهرة عبر بوابة تعليم أساسي.