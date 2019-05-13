نتابع معكم نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 لنهاية العام، وتأتي متابعة نتائج الامتحانات حرصاً على مشاعر الطلاب وكذلك أولياء الأمور، ولهذا سوف نوضح كيفية معرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019 من خلال بوابة التعليم الأساسي وبعدة طرق أخرى، وخاصة بعد إعلان التعليم الأساسي في بانر في مواجهة البوابة الإلكترونية عن ظهور نتيجة 3 ابتدائى برقم الجلوس لكافة محافظات جمهورية مصر العربية، ومع ذلك نبين تفاصيل النتيجة حتى يسهل على الطالب معرفة بيان درجاته ومدى تحصيله أثناء مرور الفصل الدراسي الثاني حيث أن درجات الامتحان للطالب توضح كيف كان تحصيله الدراسي خلال العام، ويجد الفرصة في تحسين درجاته خلال العام القادم.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني بالرقم القومي

توضح بوابة التعليم الأساسي في بانر الواجهة عن اعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي وإمكانية الحصول عليها وذلك بالدخول على “رابط التعليم الأساسي” والمتابعة بتعبئة البيانات المطلوبة وهى كما يلي:

(الرقم القومي – المرحلة الدراسية – الصف الدراسي – العام الدراسي – الفصل الدراسي)

وبعدها الضغط على عرض النتيجة والتي توضح بيان درجات الطالب.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

ومع ذلك توضح بوابة التعليم الاساسي عن إمكانية الحصول على النتيجة وذلك بالاتصال على الرقم 09000100 من الخط الأرضي، وسوف يتم الرد على المتصلين آلياً ويطلب منهم ادخال بعض البيانات ومن هذه البيانات رقم الجلوس والمتابعة مع المحادثة، حتى يتم معرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي والاطمئنان على النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي من المدرسة

في حالة وجود تعثر في معرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالرقم القومي او رقم الجلوس او من خلال الوسائل المختلفة على الإنترنت، يمكن للطلاب معرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس 2019 بالذهاب إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، والتأكد من النتيجة ومعرفة بيان درجات الطالب من المدرسة.

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كما يمكن للطلاب ترك تعليق اسفل المقالة موضح به الرقم القومي ورقم الجلوس والمحافظة، وسوف نقوم بالرد على تعليقاتكم، ولهذا يرجى متابعة هذه المقالة المحدثة باستمرار في متابعة نتيجة الصف الثالث الابتدائي سائلين المولى عزوجل أن يوفق جميع الطلاب.