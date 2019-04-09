الآن استخراج نتيجة شهادة الإساس 2019 الصف الثامن برقم الجلوس جميع ولايات السودان “الجزيرة كسلا سنار القضاريف” بوابة حكومة السودان

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن ولاية الجزيرة السودان برقم الجلوس عبر بوابة حكومة السودان الإلكترونية نتائج الامتحانات لولاية نهر النيل وسنار وكسلا والقضاريف والخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وجنوب شرق دارفور والنيل الأزرق وبقية ولايات السودان، حيث تتوفر نتائج الصف الثامن 2019 برقم الجلوس لجميع طلاب وطالبات شهادة الأساس عبر روابط رسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية، وخلال الوقت الحالي تم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن لولاية نهر النيل وبلغت نسبة النجاح 94% ويمكن لجميع التلاميذ التعرف على جميع درجات امتحانات الصف الثامن لمختلف المواد الدراسية : اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلم وحياتنا والفقه والعقيدة ونحن والمعاصر والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية.

نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن

لقد وضعت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثامن 2019 شهادة الأساس عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تحديد تاريخ امتحانات جميع المواد الدراسية، وكانت مدة امتحانات الصف الثامن من 18 مارس حتى 26 مارس، وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية أن جميع لجان الكنترول قد تبدأ في عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثامن 2019 مع بداية يوم 27 مارس على الفور حتى تتمكن جميع اللجان من الخروج بكشوف نهاية لنتائج الطلاب في وقت وجيز.

استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 كل ولايات السودان

في حال انتهاء جميع أعمال التصحيح سوف تقيم وزارة التربية والتعليم بالسودان مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الصف الثامن 2019 وإعلان أسماء الطلاب الأوائل المتفوقين بالدراسية والحاصلين على أعلى الدرجات وتكريمهم، مع تمنياتي بالتوفيق لجميع التلاميذ.

سجل رقم جلوسك والولاية عبر التعليقات للحصول على النتيجة حال ظهورها.

حكومة السودان الإلكترونية. ” يتم تفعيل الرابط في حال رفعها عبر الإنترنت.”

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن جميع لجان الكنترول سوف تنطلق في عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الصف الثامن 2019 يوم 2 أبريل المقبل مع ضرورة الإنجاز للخروج بالنتيجة النهاية لشهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 بادر بتسجيل بياناتك لتكن أول الحاصلين على الدرجات.

ما زالت عمليات التصحيح مستمرة لأوراق امتحانات الطلاب في الصف الثامن الأساس 2019 حتى الآن وهناك بعض الأخبار من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الأساس ولاية الجزيرة 2019 أوائل شهر أبريل الحالي.

لم تصرح وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد إعلان نتيجة الأساس 2019 الصف الثامن لأي من الولايات باستنثاء ولاية نهر النيل التي إعلنت عن نسبة نجاح 94.7% لجميع المراكز بالولاية، وسوف نوافيكم بأحدث التصريحات التي تصدرها الوزارة حول نتائج الطلاب.

يمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس عبر التعليقات لنوافيكم بالدرجات فور اعتماد نتيجة شهادة الأساس 2019 من قبل وزير التربية والتعليم بالسودان، وقليلا سوف نتعرف على نسبة النجاح لهذا العام وسوف نقارنها بالعام الماضي ومعرفة حفل تكريم الأوائل بشهادة الأساس.

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