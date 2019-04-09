أعرف نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الجزيرة الخرطوم | نتائج الصف الثامن 2019 بالسودان برقم الجلوس وجدول الامتحانات

تشهد الأيام القادمة حالة من الترقب الشديد والبحث الدائم عن نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن لجميع ولايات السودان وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في مختلف المواد الدراسية الموضوعة في الجدول المحددة من قبل وزارة التربية السودانية، ونشير أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثامن 2019 السودان شهادة الأساس لمختلف الولايات بالتتابع وتتضمن كل من : الخرطوم الجزيرة كسلا ونهر النيل والنيل الأزرق والقضاريف وشمال كردفان وجنوب دارفور وشرق دارفور وغرب دارفور وغيرهم من الولايات.

نتيجة شهادة الأساس 2019

يتابع جميع الطلبة والطالبات أداء امتحانات الدور الأول في السوادن لمرحلة شهادة الأساس 2019 حتى يوم 26 مارس القادم، وخلال متابعة الأيام الماضية وضحت اللجان الخاصة بالامتحانات أنه ليس هناك أي نوع من أنواع الشكاوى حول صعوبة مستوى الامتحانات وأن جميع الامتحانات السابقة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وخلف الامتحانات جاءت عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات داخل جميع الكشوف النهائية والتي لن تستمر أكثر من أربعة إلى خمس أيام.

جدول امتحانات شهادة الأساس الصف الثامن 2019:

يوم الإثنين 18 مارس : مادة التربية الدينية الإسلامية والتربية المسيحية.

يوم الثلاثاء 19 مارس : مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الإربعاء 20 مارس : مادة أساسيات تربية.

يوم الخميس 21 مارس : مادة نحن والعالم المعاصر.

يوم السبت 23 مارس: مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 24 مارس: مادة العلم في حياتنا.

يوم الإثنين 25 مارس: مادة الرياضيات.

يوم الثلاثاء 26 مارس : مادة الفقه والعقيدة.

نتيجة الصف الثامن 2019 ولاية نهر النيل

انتهت ولاية نهر النيل من أداء الامتحانات وعمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة، وصرحت وزارة التربية والتعليم والمعارف عن ظهور نتيجة شهادة الأساس الصف الثامن 2019 ولاية نهر النيل برقم الجلوس، بعدما بلغت نسبة النجاح لهذا العام 94.5% ويمكن لجميع التلاميذ تسجيل رقم الجلوس عبر التعليقات والاسم لنوافيكم بالدرجات.

نتيجة الأساس الثامن 2019

إنطلقت جميع لجان الكنترول في تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في الصف الثامن الأساس 2019 السودان بولاية الخرطوم وخلال الأيام القادمة سوف تكشف الرؤية الصحيح عن موعد عقد المؤتمر الخاصة بالنتيجة.

قد تزداد حالات القلق والتوتر التي تصيب الطلبة والطالبات ترقبا لمعرفة موعد استخراج نتيجة الأساس 2019 برقم الجلوس وعبر متابعة تحديثات المقال يمكنك التعرف على كل جديد حول عمليات التصحيح وإلى مدى الوصول، حيث بدأت عمليات التصحيح يوم 2 أبريل.

نتيجة الأساس ولاية الجزيرة 2019

اليوم 9 أبريل ستعلن نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن ولاية الجزيرة عبر المؤتمر الصحفي، استعلم الآن وسجل بياناتك برقم الجلوس عبر بوابة حكومة السودان الإلكترونية ووزارة التربية السودانية.

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