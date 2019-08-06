نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.. الهندسة 94% والتمريض 90.1%

ننشر الحدود الدنيا للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة والتي من بينها الهندسة والحاسبات والمعلومات والتمريض والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 في مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة بصفته رئيس اللجنة العليا للتنسيق، ويمكن للطلاب الآن الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لخدمات التنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق نتيجة المرحلة الثانية 2019 والحدود الدنيا للقبول بالكليات على النحو التالي:

وصل الحد الأدنى للالتحاق بكلية الهندسة 385.5 درجة بنسبة 94.02%.

وبالنسبة لكلية الحاسبات والمعلومات بلغ الحد الأدنى 372 درجة بنسبة 90.7%.

وبلغ الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2019 لكلية الإعلام 349.5 بنسبة 85.24%.

وجاء الحد الأدنى للالتحاق بكلية العلوم لطلاب علمي رياضة 351 درجة بنسبة 85.6%.

والألسن في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب علمي رياضة 364 بنسبة 88.7%.

وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للعلمي رياضة جاء الحد الأدنى للالتحاق بها 90.36% بواقع 370.5 درجة.

كلية العلوم لطلاب شعبة العلوم 390.5 بنسبة 95.24%، والتمريض 369.5 بنسبة 90.12%.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

فتحت بوابة الحكومة المصرية الآن الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية ويمكنك معرفة النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية من هنا.

اختر من الخيارات المتاحة أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019.

أدخل بياناتك (رقم الجلوس، والرقم السري).

يمكنك طباعة بطاقة الترشح للكلية التي من المقرر قبولك بها.

تنسيق المرحلة الثانية 2019

بدأت اللجنة العليا للتنسيق فتح باب تسجيل رغبات الطلاب في تلك المرحلة ابتداء من يوم الأربعاء 31 يوليو واستمرت لمدة خمسة أيام، بحد أدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدنى 320 درجة لطلاب القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضة أي بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى لطلاب القسم الأدبي 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وعقب الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية ستتبقى المرحلة الثالثة في أعمال التنسيق هذا العام والتي لن تبدأ إلا بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، حيث سيتم فيها تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني والذين كان مجموعهم أقل من الحد الأدنى للمرحلة الثانية للالتحاق بالكليات والمعاهد التي يوجد أماكن شاغرة بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 للثانوية العامة.. الاستعلام عبر بوابة الحكومة المصرية