azhar eg splash| موعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 تظلمات نتائج الازهر

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس وبدأ الطلاب بالفعل في الاستعلام المباشر إلكترونياً عن نتائج شهادات الازهر الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لجميع المحافظات وحصلوا بالفعل علي النتائج، وتم إعلانها علي المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الأزهر 2019، ويتم الاستعلام عبر موقع الأزهر الإلكتروني وأيضا بوابة الأزهر الإلكترونية azhar eg splash بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب للشهادات الابتدائية والإعدادية، ويتم الآن الاستعلام عن نتيجة الابتدائية ازهر 2019 الدور الأول، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج للمزيد حول نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني وأيضا تقديم تظلمات نتائج الازهر للشهادات الاعدادية والابتدائية الازهرية واسماء الأوائل في الشهادات والمكفوفين.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ورصد الدرجات ومراجعة التصحيح، ثم يتم ارسال نتائج طلاب الازهر 2019 إلي شيخ الازهر حتي يتم اعتمادها تمهيدا لإعلانها، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

بوابة الازهر الالكترونية azhar eg splash

يتم الإعلان عن نتيجة الابتدائية الازهرية وأيضا نتيجة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية azhar eg splash وسنوافيكم بالرابط المباشر للاستعلام من بوابة الازهر الالكترونية للنتائج، وننوه أنه فور إعلان نتيجة الابتدائية ازهر يكون الموقع بطئ بعض الشئ ومن الممكن أن تواجه بعض الصعوبات في الدخول بسبب الضغط الشديد علي الموقع.

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نتيجة ابتدائية ازهر 2019

صار طلاب الأزهر الشريف يبحثون بشكل يومي عن نتيجة ابتدائية ازهر 2019 حيث أن الطلاب قد انتهوا من آداء امتحانات الترم الأول منذ مدة، والجدير بالذكر أن نتائج الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية الازهرية تظهر اسرع من السنوات النقل العادية الازهرية.

روابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الازهرية

الازهر الشريف نتائج امتحانات

يمكنكم الدخول علي الازهر الشريف نتائج امتحانات الطلاب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية وأيضا الإعدادية والثانوية فور إعلانها، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس فقط.

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ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية وأيضا نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول عبر الروابط الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج للمزيد حول نتائج الازهر الدور الأول والثاني.

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الروابط المباشرة للاستعلام للطلاب، وذلك عبر رقم الجلوس والاسم، وسنوافيكم بكل جديد وحصري حول نتائج طلاب الشهادات الازهرية وأيضا تفاصيل تظلمات الاعدادية الازهرية وجدول امتحانات الدور الثاني ازهر 209.

أوائل الجمهورية مصر: عبدالرحمن نصر أحمد مهدي(الوادي الجديد) 99,5% محمد مصيلحي أحمد مصيلحي(جنوب سيناء) 98,46% آلاء عصام علي محمد طمان (دمياط) 98,3% شيماء طه حسن الغباشي(دمياط)98,1% مريم ربيع يوسف عبدالجواد(الفيوم)97,8% مريم عزت صبري عباس(شمال القاهرة)97,8% نسيبه عماد جمال خليل(الوادي الجديد)97,69% أسامة فتحي عبدالمحسن(الوادي الجديد)97,69 سهيلة محمود محمد السنوسي( بورسعيد)97,69% – سمير محمد سمير السعيد بدر(دمياط)97.69% أوائل الجمهورية كفيف : فارس محمد عبدالغني محمود(جنوب القاهرة)97,5 مريم عبدالله يوسف المسير(المنوفية)96,4% مصطفى عماد حسين حسن(الشرقية)94,89% عيسى مصطفى عبدالموجود علي(الاسكندرية) 94,4% آية السيد علي علي(الدقهلية)91,5% أوائل الجمهورية الشهادة الإعدادية : ايمان مجدي محمد محمد حجازي(القليوبية) 99,3% آلاء محمود مرسي محمد(كفر الشيخ) 99,1% زينب محمد جمال الدين أحمد(الدقهلية) 99,1% إسراء وصفي علي إبراهيم(الدقهلية) 98,9% هاجر محمود يوسف السيد(الدقهلية)98,9% اروه مجدي محمد إبراهيم العرابي(الغربية)98,75% آية علي يوسف يوسف(الدقهلية)98,75% إسراء الباز عبدالحي السيد(الدقهلية) 98,57 مريم كامل محمد عبدالجواد الشربيني(دمياط) 98,57% 1 هالة ممدوح عبدالعظيم(الشرقية) 98,57% أوائل الجمهورية كفيف: رحمه سعد حمدي فرج الله(الغربية) 97,5% نادي سعد جابر محمد(بني سويف)97% رانيا الششتاوي محمد نورالدين(الغربية)96,8% أحمد محمد فاروق أبوالعطا(الشرقية) 94% محمد عماد الدين خطاب(شمال القاهرة)94%

تظلمات الشهادات الأزهرية

يتم تقديم تظلمات الشهادة الازهرية رسميا بعد الحصول علي نتائج الطلاب في جمع المحافظات إلكترونيا وعبر المعاهد الازهرية، وتفتح أبواب التظلمات بعد يومين من إعلان نتائج الشهادات الازهرية بجميع المحافظات لتلقي التظلمات من الطلاب، تابعوا هذه المقالة حتي يتم التعرف علي خطوات تقديم تظلمات الشهادات الازهرية فور الإعلان عنها.

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