البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة cairo gov eg نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة cairo gov eg أعلن عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد اللواء خالد عبر العال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بنسبة نجاح 82%،وتم الإعلان عن حصول 99 طالب وطالبة على الدرجات النهائية، سنرفق بيان عنهم ضمن لوحة الشرف أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وسنوضح لكم كذلك ترتيب نسب النجاح على مستوى الغدارات التعليمية ، والنتائج المعادلة ورابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة ثالثة إعدادي من خدمات موقع نتائج وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة القاهرة التعليمية وبوابة نتائج التعليم الأساسي.

روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة لامتحانات أخر العام الدراسي 2018-2019، هي العامل الأهم في استفساره أولياء الأمور خاصةً بعد الإعلان عن نسب النجاح التي اعتمدها محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العالي، وأسفرت عن نجاح 149932 طالب وطالبة في نتيجة الدور الأول، واعلن الأستاذ محمد عطية عن رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ورابط خدمات نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عبر الإنترنت.

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة cairo gov eg

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عمر، عن انه يمكن الاستعلام عبر شبكة الإنترنت عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، أو موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات، للحصول على درجات الشهادة الإعدادية القاهرة بوابة القاهرة الإلكترونية برقم الجلوس، ومن المعروف أن بوابة نتائج التعليم الأساسي هو الموقع الرسمي لنتائج مديرية التربية والتعليم في القاهرة، غير انه يوفر ألية الاستعلام عن طريق الاتصال على الهاتف الأرضي 09000100، وخلال ساعت ستتوفر النتيجة برقم الجلوس.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

البيانات التي صدرت عن مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة حول نسب النجاح وترتيب الغدارات التعليمية على مستوى المحافظة وفق البيان المرفق، حيث تقدم للامتحانات في الفصل الدراسي الثاني 153 ألف طالب وطالبة تقريبا ونج منهم حوالي 149 ألف طالب وطالبة.

نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %.

الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% .

بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 % .

بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.

إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى وبلغت نسبة النجاح بها 98.26% .

إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني .

إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة علي الدرجات النهائية .

بوابة نتائج التعليم الأساسي

موقع نتائج طلاب القاهرة بوابة نتائج التعليم الأساسي اعلن عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسمياً.

اتركوا أرقام الجلوس واسم الطالب بالتعليقات وسنعمل على توفي النتيجة فور عمل الروابط الإلكترونية الرسمية.