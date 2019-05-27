نتيجة الإعدادية القاهرة cairogovresults موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي وأسماء الاوائل

احصل على نتيجة الإعدادية القاهرة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد أن اعتمدت اليوم، وذلك عن طريق رقم هاتف بوابة القاهرة التعليمية التابعة إلى مديرية التربية والتعليم، والذي نوهت عنه البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح 82%، غير أن بيان تعليم القاهرة لمن يعلن أسماء الطلاب العشرة الأوائل منذ وقت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني بعد ظهر اليوم الإثنين، واكتفى البيان بتحدد عدد الطلاب الحاصلين على درجات المجموع النهائي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults خصصت تبويب للتعرف على صور وأسماء الطلاب العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، وبين ساعة وأخرى سترفع الأسماء مدعومة بصورة الطالب والطالبة، لما يقرب من 99 طالب وطالبة حصوله على الدرجة الكاملة في نتائج الامتحانات بنتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وستوضح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بعد قليل لوحة الشرف لهؤلاء الطلاب قبل ساعات أو دقائق من تفعيل رابط نتيجة الإعدادية القاهرة برقم الجلوس، حتى يكون الاستعلام على رقم الهاتف 09000100 قد انتهى.

القاهرة بوابة نتائج التعليم الأساسي cairogovresults

البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة والتي تم التنويه عنها في تصريحات الأستاذ محمد عمر مديري مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعرض لعطل تقني قبيل دقائق، وسرعان ما عاد للعمل، حيث يشير إلى طرق الاستعلام عن نتيجة الإعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس، أو عن طريق رقم الهاتف 09000100، بجانب رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس cairogovresults والمنتظر تفعيله خلال الساعات المقبلة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة

نضع لكم رابط التعرف على قائمة الشرف في الشهادة الإعدادية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث حقق 99 طالب وطالبة الدرجة النهائية، وللتعرف عليهن يمكنكم معاودة زيارة رابط التعليم الأساسي أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة 2019.

نتيجة الإعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس

يبدأ الاستعلام برقم الجلوس عن درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي لامتحانات الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي، أو بوابة القاهرة التعليمية أو موقع مديرية التربية والتعليم وجميعها ستشير إلى نفس الرابط، عقب الانتهاء من فترة الاستعلام على الهاتف الأرضي 09000100، ولمن يريد التعرف على نتيجته، اترك رقم الجلوس واسم الطالب، وسنتوالى نحن البحث خلال الساعات المقبلة.